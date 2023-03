Entsetzlich und erschütternd: Ein Video ist aufgetaucht von Luisas(?) Folter und Demütigungen, 2 Tage, bevor sie ermordet wurde

Niki Vogt auf Telegram folgen

von Niki Vogt

Gerald Grosz, ein scharfzüngiger Kommentator unserer Zeit äußert sich hier zu der Entwicklung der Jugend, deren Rücksichtslosigkeit und Empathielosigkeit und macht den Zeitgeist dafür verantwortlich.

Anscheinend hat er noch nicht das Video gesehen, was gerade in den sozialen Medien viral geht. Zu sehen ist anscheinend die kleine Luisa (wenn sie es ist), wie sie – umringt von ihren „Freundinnen“ einer unvorstellbar grausamen Misshandlung unterzogen wird. Ganz allein und hilflos ist sie deren Schlägen ausgesetzt und wird immer wieder angeschrien, sie soll die Augen zumachen – und wenn sie es tut, wird sie mit voller Härte ins Gesicht geschlagen. Sie weint und fleht, aber es gibt kein Erbarmen:

Es ist unfassbar, was man an Gnadenlosigkeit, Kaltherzigkeit und Spaß am Quälen auf diesem kurzen Video zu sehen bekommt. Es soll sich um das Mordopfer Luisa handeln, das arme Mädel, was hier mit sadistischer Freude und Heimtücke fix und fertig gemacht wird. Ob es Luisa ist, weiß ich nicht, aber es sieht so aus. Ob es dieselben „Freundinnen“ waren, die nachher das arme Ding mit zahlreichen Messerstichen getötet haben, weiß man auch nicht. Das ist eine Mutmaßung, aber es könnte sein. Möglicherweise bestand die Rache darin, dass man sie bestraft hat, weil sie das erzählt hat, was man ihr angetan hat? Ist man deshalb bei den Behörden so schmallippig, weil man genau das, was wir da sehen, nicht an die Öffentlichkeit bringen wollte?

Die zornige Philippika des Herrn Gerald Grosz ist noch viel zu milde, wenn man sich das hier anschaut. Aber er hat das Video wohl nicht gesehen.

Wie gesagt, ich habe keine gesicherte Erkenntnis, das das arme Mädchen in dem Video Luisa ist … und selbst wenn, ob die anderen ihre Mörderinnen sind. Aber es zeigt, welchen Dingen unsere Kinder ausgesetzt sind, was für Grausamkeiten sie durchmachen müssen.