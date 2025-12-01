Die Ehe zwischen Mann und Frau stirbt einen leisen Tod – und damit die Gesellschaft

Ist der/die Alleinerziehende noch in einem Familienverbund mit den Großeltern oder Onkeln und Tanten, kann die „Patchworkfamilie“ das noch weitgehend auffangen. Aber das ist meistens nicht der Fall. Die meisten Großeltern sind selbst noch im Beruf engagiert und können sich nicht so sehr engagieren. Sie kümmern sich vielleicht gern am Wochenende oder ab späten Nachmittag dann, wenn sie gebraucht werden. Die heutigen, westlichen Gesellschaften sind nicht gerade stabiler geworden, seit Kinder außerhalb einer echten Ehe zu bekommen und aufzuziehen immer mehr zur Normalität wird. Im Kind ist die Veranlagung, Papa UND Mama zu haben, einfach genetisch angelegt. Es ist bekannt und belegt, dass Kinder verheirateter Eltern ein viel stärkeres Sicherheitsgefühl

Oft eine Hypothek für das ganze Leben eine Kindes

Eine Gesellschaft, die den Wert einer Ehe nicht mehr zu schätzen weiß, zieht Kinder heran, die sich nicht mehr sicher fühlen. Die immer mit dem nagenden, unterbewussten Gefühl kämpfen, dass sie nicht gut genug sind oder waren, um den verschwundenen Vater oder die Mutter zu behalten. Sie neigen oft zu Eifersucht, sobald der sie erziehende Elternteil einen neuen Partner findet, weil sie fürchten, die Liebe des einzigen Elternteils an den neuen Partner zu verlieren. Alleinerziehende Eltern kennen das. Die Verlassensängste können dramatisch werden. Dazu kommt, das Alleinerziehende oft in mehr oder weniger großer Armut leben. Viele Kinder mit nur einem Elternteil haben aber auch eine untergründige Wut auf den Elternteil, die sie verlassen hat. Das kann später, im Erwachsenenalter wiederum dazu führen, dass sie kein Vertrauen in eine Liebesbeziehung bilden können und das Drama ihrer eigenen Kindheit entweder zu Kinderlosigkeit führt oder sich für das eigene Kind wiederholt.

Wir sind keine Tiere, die jedes Jahr mit einem neuen Partner eine neue Generation aufziehen und davonziehen lassen

Wir Menschen haben uns so entwickelt, dass wir eine ungewöhnlich lange Zeit im Leben der „Aufzucht der Jungen“ widmen. Die meisten Tiere ziehen innerhalb eine Jahres ihre Nachkommen auf und entlassen sie dann einfach in die Welt. Und im nächsten Jahr kommt die nächste Generation. Es gibt natürlich auch andere Modelle. Elefanten bleiben fast immer ein Leben lang in ihrer Herde im Familienbund unter der weisen Führung der Matriarchin. Selbst die großen Menschenaffen haben schon sehr ähnliche Strukturen zur menschlichen Gesellschaft, allerdings in kleinerem Rahmen mit weniger Sippenmitgliedern. Je intelligenter und sozialer die Art, umso mehr prä-zivilisatorische Strukturen finden wir.

Wir Menschen haben seit vielen Jahrtausenden eine sehr stabile Struktur der menschlichen Gesellschaft entwickelt, die auf diese Weise eine Zivilisation, Staaten, Kultur, Sicherheit, Pflichten und Rechte gebildet hat. Die Ehe ist darin der Grundpfeiler, die Keimzelle der Gesellschaft. Wenn wir zulassen, dass die uralte Institution der Ehe zusammenbricht, bewegen wir uns in einen tierähnlichen Zustand, in dem wir keine sakrosankten Werte, keine Verantwortung, keine Pflichten, keine wahre Liebe, keine Selbstdisziplin, kein Mitgefühl für die eigenen Kinder, den Partner, die Eltern und Geschwister (wenn es sie denn überhaupt noch gibt) mehr kennen, geschweige denn leben.

Ich persönlich sehe in den Auswüchsen von „mit Pronomen gehen“ oder sich als Fuchs oder sonst einem Tier zu definieren, bei acht Stunden Tagesarbeit auf Youtube wegen völliger Überforderung in die Kamera zu heulen, sein Geschlecht zu ändern, weil es irgendwie doch besser sein könnte (um es nachher oft bitter zu bereuen, wenn die Erkenntnis durchschlägt, dass nichts besser wurde und man sich in vielen Fällen lebenslang schwer geschädigt hat), eine Orientierungskrise. Die entsteht, wenn die wahren Werte, nämlich echter Sinn, Erfüllung, echte, vertrauenswürdige Liebe zu geben und zu erhalten, als altbacken und langweilig abgelehnt werden. Es wäre interessant, einmal herauszufinden, wie viele dieser Individuen aus einer Intakten Familie kommen und wie viele nicht.