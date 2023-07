Es beginnt: Europäische Bürgerinitiative nimmt den Kampf gegen die WHO-Verträge auf

Niki Vogt auf Telegram folgen

von Niki Vogt

Anfang Juli haben sieben beherzte und aufrechte Bürger aus sieben Ländern zusammen mit fünf EU-Abgeordneten die „Europäische Bürgerinitiative Trust & Freedom“ gegründet. Das ist insofern sehr wichtig für die Sache der Freiheit der Völker, weil durch diese EU-Parlamentsmitglieder die Bürger der EU die Europäische Kommission dazu zwingen können, sich mit einem bestimmten Thema zu befassen. Die Kommission muss außerdem eine öffentliche Stellungnahme abgeben, wie man mit den Forderungen der Bürgerinitiative weiter umgehen wird.

Außerdem wird im EU-Parlament eine Anhörung stattfinden, an der auch die Kommission teilnehmen muss. Am Ende des Verfahrens erstellt die Kommission innerhalb von drei Monaten eine rechtliche und eine politische Stellungnahme und entscheidet, ob ein neuer Gesetzesvorschlag gemacht werden kann und begründet ihre Entscheidung öffentlich.

Als Auftakt hält die EU-Parlamentsabgeordnete Christine Anderson (MdEP) eine beeindruckende und mutige Rede. Es ist eine klare Kampfansage an diejenigen, die uns alle in Europa unter die Diktatur der WHO unterwerfen wollten, ohne uns überhaupt darüber informiert zu haben, geschweige denn uns Bürger Europas gefragt zu haben. Das nennt man heute Demokratie? Wenn diese WHO-Verträge im Mai 24 unterschrieben werden, sind wir Bürger alle hinterrücks verraten und verkauft worden. Siehe meinen Artikel von gestern:

Und hier den Beitrag, in dem ich genau erkläre, wie die Welt-Machtübernahme der WHO eingefädelt wurde und durchgezogen werden soll – und was uns dann alles droht. Dann ist Schluss mit Menschenrechten, und unantastbarer Menschenwürde und das Recht auf Selbstbestimmung und Schutz des menschlichen Lebens und Selbstbestimmung. Dann sind wir im Prinzip tatsächlich Leibeigene über die die WHO frei verfügen kann:

Vor Frau Christine Anderson kann man nur den Hut ziehen. Ihre furiose Rede wird in die Geschichte eingehen.

In Deutschland gibt es angeblich 35 Millionen Ungeimpfte. Diese 35 Millionen haben bereits Widerstand geleistet und werden es wieder tun. Sehr wahrscheinlich sogar mehr. Die meisten wissen nur noch nichts von dieser, heimtückischen Plan hinter dem Rücken von Milliarden Menschen. Wenn das wirklich bekannt wird – und wir haben noch eine Galgenfrist – dann wird es sehr ungemütlich werden.

Hier die Rede von Christine Anderson (als Einleitung kommt ein Ausschnitt, der später in der Rede vorkommt):

„Vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind. Und ich danke Ihnen, Mislav, dass Sie sich wirklich die Mühe gemacht haben, dies alles heute möglich zu machen. Und ich muss wirklich sagen, ich fühle mich sehr geehrt, mit sieben mutigen Bürgern hier zu sein, die heute hierhin gekommen sind, um eine Europäische Bürgerinitiative zu starten. Eine Initiative, die hoffentlich von der EU-Kommission angenommen wird – obwohl ich, um ganz offen zu sein, nicht wirklich die Luft anhalte, aber ich hoffe ernsthaft, dass uns das gelingen wird. Diese Sieben Bürger sind unglaublich mutig, weil sie sich gegen diese verabscheuungswürdigen Versuche der globalistischen Menschenfeinde wehren, die uns unsere Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wegnehmen wollen. Sie sagen einfach NEIN! zu den Versuchen, einem nicht gewählten Gremium Regierungsbefugnisse zu überlassen. Und das sollten wir alle tun, denn das wird ein Ende haben, wenn wir einfach NEIN! sagen. Und das ist es warum wir heute hier sind und tun wollen. Denn ein nicht gewähltes Gremium wie die WHO, das von Multimilliardären sollte niemals erlaubt werden, an die Stelle einer demokratisch gewählten Regierung zu treten. Niemals! In einer Demokratie, meine Damen und Herren, gilt: Regierung des Volkes durch das Volk, für das Volk! Und jede Regierung irgendwo auf der Welt, die dieses Grundprinzip der Demokratie missachtet, indem sie diese beispiellose Machtergreifung der WHO unterstützt, ist ein Antidemokrat, der nichts anderes als seine völlige Verachtung für das Volk demonstriert. und diese sieben mutigen Bürger werden das nicht hinnehmen – und wir auch nicht. Ich werde jeden entlarven, egal, ob es sich um ein Mitglied einer Regierung eines Mitgliedstaates oder einer Regierung irgendwo auf der Welt oder einen Abgeordneten in den europäischen Mitgliedsstaaten oder eines Parlamentes auf der Welt handelt, der die Bürger nicht respektiert und die Demokratie nicht respektiert – ich werde dafür sorgen, dass sie bloßgestellt werden. Jeder Einzelne von ihnen – mit seinem Namen! Denn – raten Sie mal: Es stehen Wahlen an. Und die Bürger werden sich dafür interessieren, wer für die Abschaffung der Demokratie verantwortlich ist. Deshalb sind wir heute hier, um den globalistischen Misanthropen (Menschenfeinden) der WHO zu sagen: Wir sind hier, um Euch zu sagen:

Ihr habt diesen Kampf gewählt!

Ihr wolltet diesen Kampf!

Nun ratet mal: Ihr habt ihn.

Auf geht’s in den Kampf! Denn diese mutigen Bürger, meine Kollegen und ich werden nicht müde werden, Euch bei jedem Schritt auf Eurem Weg zu bekämpfen. Diese tapferen sieben Bürger und Millionen und Abermillionen mehr auf der ganzen Welt sind die Menschen, mit denen Sie rechnen müssen. Von jetzt an. Denn wir sind Millionen und Abermillionen auf der ganzen Welt.

Es seid IHR! die die kleine Minderheit am Rande sind.

IHR! seid diejenigen, die nicht das Recht haben, den Menschen zu diktieren, was sie zu tun und zu lassen haben. Also, hört es von mir, hört es von uns. Hört es von diesen sieben Bürgern, die sich heute hier versammelt haben. Hört es von den Millionen und Abermillionen Menschen auf der ganzen Welt:

WIR BRINGEN EUCH ZU FALL.

UND WIR WERDEN NICHT RUHEN, BIS WIR GENAU DAS GETAN HABEN.

Macht Euch bereit. Wir sind hier! Und der Kampf ist eröffnet.

Also, lasst uns mit dem Kampf beginnen, kein Grund zu zögern. Ich danke Ihnen.

Es beginnt. Endlich.

Die Namen der sieben Gründungsmitglieder von „Trust & Freedom“:

Justyna Walker (Polen)

Mattias Desmet (Belgien)

Maria Hubmer-Mogg (Österreich)

Alexander Christ (Deutschland)

Ladislav Vrabel (Tschechische Republik)

Isabel Eliseu Arroseiro de Mesquita (Portugal)

Georgi Todorov (Bulgarien)

Die Namen der unterstützenden Abgeordneten des EU-Parlaments:

Christine Anderson, MEP (Deutschland)

Cristian Terheș, MEP (Rumänien)

Ivan Vilibor Sinčić, MEP (Kroatien)

Mislav Kolakušić, MEP (Kroatieb)

Virginie Joron, MEP (Frankreich)

Unterstützende Referenten während Pressekonferenz:

Philipp Kruse

Dr. Peter McCullough

MP Andrew Bridgen

Fiona Hine

Dr. David E. Martin

Gerald Hauser

Nataniel Pawlowski

Pastor Artur Pawlowski

Nick Hudson

