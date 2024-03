Unglaublich! Geplanter Taurus-Angriff auf die Krimbrücke: Internes Bundeswehr-Gespräch geleakt (hier komplett zu hören)

Niki Vogt auf Telegram folgen

von Niki Vogt

Der Sender n-tv berichtet wenigstens meistens halbwegs neutral und bewertet nicht ganz so impertinent einseitig, wie andere „seriöse und etablierte Medien“. Aber in dieser Sache wirft man auch bei n-tv Nebelkerzen. So schreibt sie Nachrichtenseite gestern:

Das deutsche Verteidigungsministerium prüft nach Vorwürfen aus Moskau, ob die Kommunikation im Bereich der Luftwaffe abgehört wurde. „Das Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst (BAMAD) hat alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet“, teilte eine Sprecherin des sozialdemokratischen Verteidigungsministers Boris Pistorius auf Anfrage mit. Zuvor hatten russische Medien über ein möglicherweise abgehörtes Gespräch berichtet. Darin sollen Offiziere der Bundeswehr zu hören sein, wie sie über theoretische Möglichkeiten eines Einsatzes deutscher Taurus-Raketen diskutieren.

Auch Pro7, t-online, mdr und andere Medien reden immer noch davon, dass das „deutsche Verteidigungsministeriumnach geleaktem Gespräch prüft, ob die Kommunikation im Bereich der Luftwaffe abgehört wurde.“:

„Eine russische Propagandistin veröffentlicht den Mitschnitt einer hochbrisanten Luftwaffen-Besprechung, die sich mit der Lieferung von Taurus-Raketen an Kiew befasst. Besteht die Möglichkeit, dass Russland die Bundeswehr abgehört hat?“

Soso, angeblich, könnte, möglicherweise …

Bullshit. Es steht längst original im Netz. Das Audiofile der streng geheimen Besprechung unter Bundeswehroffizieren – unter Führung eines deutschen Luftwaffeninspekteur Ingo Gerhartz mit drei anderen Offizieren der Bundeswehr – ist von guter Qualität, glasklar verständlich und mit Namen und Dienstgraden zu hören. Die Militärs reden ganz offen über den Plan, die Krim-Brücke kaputt zu bombardieren und welche technischen Probleme das Unternehmen aufwirft. Man wundert sich, dass der Kanzler bei der Lieferung von Taurus-Rakete „floppt“ (könnte es vielleicht möglicherweise sein, dass Kanzler Scholz eine klare Ansage aus Moskau hat, was dann passiert? Oder sollte er gar noch den Verstand soweit beinander haben, dass er das Risiko nicht eingehen will und kann?). Man diskutiert über Ausbildungszeiten der Ukrainischen Militärs für die Einsätze mit der Taurus, damit nicht Bundeswehrangehörige damit in Verbindung gebracht werden können. Es wird diskutiert, welche Satellitenbilder man zu verwenden gedenkt. Es müsse sichergestellt sein, dass das alles auch präzise funktioniert, nicht dass die Taurus auf einen Kindergarten knallt und einen Riesenskandal produziert. Man will, um nicht erkennbar direkt im Krieg gegen Russland beteiligt zu sein, auch teilweise die Briten dazwischenschalten, damit man nicht den Russen einen Kriegsgrund gegen Deutschland liefert.

Hat ja prima geklappt.

Man muss da einmal dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ Respekt zollen. Sie reden nicht drumherum:

Eine Telefonkonferenz von Luftwaffeninspekteur Ingo Gerhartz mit Bundeswehroffizieren zu einem möglichen Einsatz von deutschen Taurus-Marschflugkörpern in der Ukraine ist offenbar von Russland abgehört worden. Ein von der Chefredakteurin des russischen Staatssenders RT, Margarita Simonjan, am Freitag veröffentlichter Mitschnitt des 38-minütigen Gesprächs ist nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) authentisch. In der Telefonkonferenz geht es unter anderem darum, wie die Ukraine mit Taurus-Marschflugkörpern die Kertsch-Brücke zu der von Russland völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim angreifen und zerstören könnte – ohne deutsche Beteiligung.

Das ganze Audiofile ist 38:14 Minuten lang und hier zu hören:

https://t.me/AntiSpiegel/8782

Das deutsche Verteidigungsministerium ist offenbar kalt erwischt. Man eiert herum, will prüfen und „leitet Maßnahmen ein“. Das Bundesamt für den militärischen Abschirmdienst (BAMAD) ist jetzt damit betraut. Die russischen Medien haben schon vor Tagen über das abgehörte Gespräch berichtet, in dem die ranghohen Bundeswehroffiziere verschiedene theoretischen Modelle diskutieren, ob und wie man durch den Einsatz von Taurus-Raketen die Krim-Brücke zerstören kann, wie viele Taurus man für die vielen Brückenpfeiler den brauche, welche Satellitenbilder man dazu benötigt und dass man auch russische Munitionsdepots damit punktgenau vernichten kann. Und dass man das Ganze mit „Boris“ (Verteidigungsminister Boris Pistorius) besprechen muss und wer jetzt welche Aufgabe übernimmt.

Moskau ist begreiflicherweise hoch verärgert. Das russische Außenministerium fordert eine Erklärung der deutschen Bundesregierung zu diesem internen Gespräch, was die Medien immer als „angeblich abgehörtes Gespräch“ bezeichnen. die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa stellte gleich klar: „Versuche, um Antworten herumzukommen, werden als Schuldeingeständnis gewertet“, schrieb auf ihrem Telegram-Kanal.

Die Sprecherin der Russischen Föderation, Maria Sacharowa meint dazu mit beißendem Sarkasmus: „Ich bin sehr interessiert an der Sichtweise von @ABaerbock in dieser Sache“

Russia’s MFA Spokeswoman Maria #Zakharova: I’m interested in @ABaerbock perspective on this matter 👇 💬 @M_Simonyan: "High-ranking German officers discussed the bombing of the Crimean Bridge & methods to execute it discreetly." 🔗 https://t.co/fh31mMSVMx pic.twitter.com/rP2fzJXMOK — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 1, 2024

Zur selben Zeit veröffentlichte der russische Staatssender Russia Today (RT) den Audiomitschnitt des „möglicherweisen“ Gespräches. Die Seite n-tv mäkelt, dass die RT-Chefin nicht sagt, wie sie an diese Aufnahmen gekommen ist. Liebe n-tv-Redaktion, ich hänge mich hier mal ganz weit aus dem Fenster und mutmaße wild, dass sie es von einem russischen Geheimdienst hat.

WENN dieses Gespräch ein Fake sein sollte, von wem auch immer, dann hätte die Bundesregierung bzw. Verteidigungsminister Boris Pistorius innerhalb von einer Stunde das herausgefunden, indem er die Beteiligten gefragt hätte, ob es dieses Gespräch gegeben hat. Die Namen werden ja offen genannt. Fertig.

Gerhartz sagt der Aufnahme zufolge, womöglich könnten 50 Marschflugkörper in einer ersten und dieselbe Anzahl in einer zweiten Tranche geliefert werden. „Dann wäre aber auch Ende Gelände, das ist völlig klar.“ Klar müsse auch sein: „Das wird nicht den Krieg ändern.“ Die Offiziere diskutieren in der Schalte darüber, wie ukrainische Soldaten an dem Waffensystem ausgebildet werden und wie ihnen Zieldaten übermittelt werden könnten. Besprochen wird auch, dass eine direkte deutsche Beteiligung an einem Taurus-Einsatz in der Ukraine für die Bundesregierung eine „rote Linie“ sei.

Immerhin zeigt das Gespräch, dass die Regierung tatsächlich (noch?) NICHT beabsichtigt, diese Taurus-Raketen zu liefern. Endlich einmal etwas, wofür man Bundeskanzler Scholz tief dankbar sein kann. Oder vielleicht könnte, wenn er nicht doch noch einknickt. Bisher hält er sich tapfer. Die Bundeswehr-Offiziere sinnieren im abgehörten Gespräch auch darüber nach, ob und wie die Ukraine die Taurus-Raketen auch ohne konkrete Übermittlung der Zieldaten durch die deutsche Bundeswehr ins „Ziel Krimbrücke“ lenken kann. Aus genau dem Grund beriet man sich dahingehend zwischen den vier Offizieren, dass man ja – um selbst außen vor zu sein – die Briten damit betrauen könne, die würden das ja mit ihren „Storm Shadow“ Raketen auch machen und es sei wohl kein großes Problem, deren System auch für die Taurus zu benutzen. Bundeskanzler Scholz befürchtet nämlich, dass durch eine direkte Zielsteuerung mithilfe der deutschen Bundeswehr, Deutschland zur Kriegspartei würde. Das wurde in dem abgehörten Gespräch auch deutlich.

Das ist auch offensichtlich so. Denn ein britischer Regierungssprecher stellte zu dem Punkt sofort und umgehend klar:

„Der Einsatz des Langstreckenraketensystems Storm Shadow durch die Ukraine und der Prozess der Zielauswahl sind Sache der ukrainischen Streitkräfte.“

Und man zeigt sich in London ziemlich vergrätzt über diese Riesenpanne und den Umgang damit:

Der konservative Abgeordnete Tobias Ellwood, ehemaliger Chef des Verteidigungsausschusses im britischen Parlament, sprach sogar von einem „eklatanten Missbrauch von Geheimdienstinformationen, der absichtlich darauf abzielt, von der Zurückhaltung Deutschlands, die Ukraine mit einem eigenen Langstreckenraketensystem auszurüsten, abzulenken“

Und jetzt kommt auch noch die CDU und wirft Bundeskanzler Scholz vor, er sei ein Sicherheitsrisiko für Europa:

Der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) scharf dafür kritisiert, dass er den Einsatz von deutschen Truppen in der Ukraine ausschließt. Scholz geriere sich als „Friedenskanzler“, der scheinbar alles tue, damit Deutschland nicht zur Kriegspartei werde, sagte Kiesewetter dem Berliner „Tagesspiegel“ vom Samstag. „Dabei greift er russische Narrative und Desinformation auf, in der Hoffnung Wählerstimmen von AfD und BSW abzugreifen.“

Sind das alles Traumtänzer? Ist diesen Leuten nicht klar, was ein Dritter Weltkrieg aus Europa machen würde? Wir hätten nicht nur die gesamte Russische Föderation als Feind, sondern auch och China. Das überleben wir hier nicht. Wollen die das wirklich?

Es sieht finster aus, liebe Freunde. Überall wird die Kriegstrommel geschlagen. Ich erinnere mich so gut daran, wie hoffnungsvoll wir jungen Leute noch ein den siebziger Jahren, waren: Love, Peace, und Spaß haben. Nie wieder Krieg!!! Die Menschheit hat es verstanden! Und dann, als als die Mauer fiel, Glasnost und Perestroika kamen, Russland sich dem Westen öffnete. Wir liefen zum Brandenburger Tor und fielen uns in die Arme. Das erste Sylvester unter den Linden. Vereint und glücklich. In Weimar vor dem Haus von Goethe, vor den Denkmälern von Schiller und Goethe. Ich oute mich: Ich war Grünwähler! Frieden, gesunde Natur, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt, Freiheit, Selbstbestimmung, Völkerfreundschaft, behutsam und liebevoll miteinander umgehen … und heute? Es ist so traurig. Und es ist das von oben aufgezwungene Programm.