Hinterlistige Wahlfinte in Österreich: Grad die Wahl vorbei – Schluss mit Maskenfrei! Trotz offensichtlicher Sinnlosigkeit

von Niki Vogt

Die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer kündigt in der PULS 24 Diskussionsrunde nach der Bundespräsidentenwahl an, dass die Maskenpflicht zurückkommen wird. https://t.co/I8yO8NYkQH

Man hat damit hinterm Berg gehalten, weil man wusste, die Wahl würde, wenn überhaupt, nur knapp gewonnen werden können. Und um sich die Zünglein-an-der-Waage-Wähler nicht zu vergrällen, verschwieg man die Maskenpläne. Anders kann man es nicht nennen, wenn man noch nicht einmal eine Schamfrist von ein paar Tagen einhält. Denn dafür, dass die „Situation in den Spitälern“ plötzlich und während der Stunden der Wahlauszählung eskaliert ist, gibt es keinerlei Anzeichen.

Besser kann man es nicht ausdrücken — und er hat Recht. Um nicht der „Schwurbelei“ und der Verbreitung von Verschwörungstheorien bezichtigt zu werden, schauen wir uns die Zahlen bei Statista an, einem renommierten und unverdächtigen Anbieter von Statistiken. Schaun Sie mal hier lieber Leser, wie sich die Covid-Inzidenzen seit Juni 2020 bis heute entwickelt haben. Man müsste gar nicht in die Einzelheiten gehen, um zu sehen, wie exorbitant die Covid-Fälle seit Juni 2020 bis heute, September 2022 in die Höhe geschossen sind, ein Blick auf die Kurve allein sagt schon alles über Sinn und Erfolg der Maßnahmen und insbesondere auch der „Impfungen“ aus. Verwendet wurden hierfür von Statista die Zahlen des RKI, die Zahlen beziehen sich auf je 100.000 Einwohner. Die Grafik ist interaktiv hinterlegt: Klicken Sie dazu mit der Maus auf die Grafik und sie öffnet sich in Statista:

So sieht es auch die FPÖ (Freiheitliche Partei Österreich). Der österreichische Parlamentsabgeordnete Mag. Gerald Hauser macht in einem Kurzinterview mit den „Unbestechlichen“ aus seiner Haltung zur grünen Wahlfinte kein Geheimnis:

Es ist eben nicht so, dass man die Maske absetzt und alles ist wieder gut. Man atmet ständig die in der Maske verbliebene, Kohlendioxid-geschwängerte Restluft wieder ein und damit wesentlich weniger sauerstoffhaltige Luft. Das Kohlendioxid kommt zurück in die Lunge und das durchströmende Blut in der Lunge reichert sich langsam, aber stetig immer mehr damit an. Wenn die Maske wieder abgesetzt wird, braucht das CO2 gesättigte Blut eine ganze Weile, bis es alles wieder in der Lunge abgegeben hat. Das wissen die wenigsten.

Und wieder wird von der österreichischen Corona-Kommission das Schreckgespenst der überlasteten Krankenhäuser an die Wand gemalt, obwohl wie alle wissen, dass es nicht einmal in der absoluten Pandemiewelle überlastete Krankenhäuser und Intensivstationen gab. Es war einfach Panikmache, um die Leute in die Impfung zu treiben. Jetzt versuchen sie dieselbe Masche noch einmal.

Lieber Leser, jetzt schaun Sie mal die Statistik genau an: Im „ungebremsten“ Pandemie-Jahr 2020, wo wir hilflos der grassierenden Seuche ausgesetzt waren, lagen die Inzidenzen am 07. Dezember 2020 bei 146 pro 100.000 Einwohner.

Dann kam 2021 – Hurra! — die rettende Impfung. Die Inzidenzen am 30. März liegen bei 134 pro 100.000 Einwohner. Die Impfungen laufen erst an, zu Anfang in den Altenheimen – die Leute scharren schon mit den Füßen, wann sie sich endlich „frei“ impfen können, um wieder „normal“ leben zu können – und es wird immer mehr geimpft. Wenn viele geimpft sind, wird der Winter wieder ganz normal verlaufen, hoffen alle. Aber: Am 6. Dezember 2021 liegen die Inzidenzen schon bei 442 pro 100.000 Einwohnern, schlimmer als 2020, wo es nur 146 waren. Nun, das sind noch nicht genug Geimpfte, also muss entgegen alle Versprechen ein Lockdown, Masken, Testen und Impfen her. das wird der Covid-Pandemie ein Ende setzen. Im Frühjahr ist dann alles vorbei. Aber siehe da:

Am 25. März 2022, die Bevölkerung ist schon zum großen Teil durchimmunisiert, haben wir eine Inzidenz von 1.752 positiv Getesteten! Tolle Impfung, tolle Maßnahmen. Der Sommer 2022 bringt keine echte Entspannung. Dieses Jahr, am 3. Juni 2022, also mitten im warmen Sommer (und der war wirklich warm und trocken), lag der niedrigste Inzidenzwert bei 200.

Im schrecklichen, tödlichen Pandemiejahr 2020 lag er am ersten Juli bei 4 Inzidenzen. Am 1. Juli 2022, nach weitgehender, mehrfacher Durchimpfung samt angelaufener Boosterung liegt er bei 683!

Und jetzt, am 26. September 2022, sind wir schon wieder bei 578 Inzidenzen auf 100.000 Einwohner – und in den letzten Wochen ist es noch um einiges angestiegen. Letztes Jahr, waren es am 27. September 2021 nur 62 Inzidenzen auf 100.000 Einwohner. Im Pandemiejahr waren es am 21. September 2020 erschreckende 13 Inzidenzen.

Wo, bitte, liegt denn hier der der Erfolg des monatelangen Maskenzwangs? Und der Impfung?! Und der endlosen Lockdowns? Es gibt ihn nicht, im Gegenteil: Die Ausbreitung steigt immer steiler an. Wir können Gott nur auf Knien danken, dass die Omikron Variante in der Regel nicht schlimmer, als eine übliche Herbst/Wintergrippe verläuft. Auch da gab es bis zu 30.000 Tote in schweren Grippejahren.