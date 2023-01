Die „irren“ Prognosen des Dmitry Medvedev für 2023 – Satire der Spitzenklasse!

Niki Vogt auf Telegram folgen

von Niki Vogt

Wenn es nicht so durchsichtig blöd wäre, könnte man sich herzlich amüsieren. Da macht ein hochrangiger, russischer Spitzenpolitiker sich einen Spaß daraus, den allgemeinen, wirren Prognosen noch eins draufzusetzen, was eindeutig als Scherz oder Satire zu erkennen ist: Er gibt eine Prognose für 2023 ab, die er gleichzeitig auch selbst als Beitrag zu den überall kursierenden, absurden Voraussagen bezeichnet – und schon geifern alle los. Jetzt sei er völlig durchgeknallt.

So schnell geht das. „Deutschlands Viertes Reich – die plemplem-Prognosen von Putins Lautsprecher Medwedew“, „Viertes Reich Deutschland – bizarre Prognosen“, „… wilde Szenarien“, „… abstruse Prognosen“.

Dmitry Medvedev, der ehemalige Präsident der Russischen Föderation, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates und erster stellvertretender Vorsitzender der militärisch-industriellen Kommission der Russischen Föderation, ein anerkannter, liberaler, überlegter und gemäßigter Mann, machte sich in einem Tweet über den Unsinn lustig, den man in den letzten Tagen des alten Jahres in den Prognosen für 2023 allenthalben lesen konnte. Da ging es meist um den Zerfall der Russischen Föderation, den todkranken, geistig umnachteten Präsidenten Putin, den täglich unmittelbar anstehenden Sieg der Ukraine über Putin, die angeblichen Proteste in Russland über Putins Politik, die Wunderwaffen der USA, die Putin wegfegen würden, die Landung von Aliens, die den Krieg beenden würden und die Menschheit in eine goldene Zukunft führen, Jesus werde als Messias zurückkehren, Satan übernimmt die Welt …

Und Herr Medvedev schrieb dazu in einem Tweet:

On the New Year’s Eve, everybody’s into making predictions Many come up with futuristic hypotheses, as if competing to single out the wildest, and even the most absurd ones. Here’s our humble contribution. What can happen in 2023: — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 26, 2022

Übersetzung:

„An Silvester macht jeder so seine Voraussagen. Viele kommen daher mit futuristischen Hypothesen, als stehe man hier in einem Wettbewerb, wer davon die wildesten, ja sogar die absurdesten Prognosen macht.

Hier kommt unser bescheidener Beitrag dazu.

Was 2023 passieren kann:“

Und darunter erscheinen seine Prognosen, mit denen er sich für den Preis der absurdesten Vorhersagen profilieren will. Diese lauten übersetzt:

Was 2023 passieren könnte:

Erhöhung der Ölpreise auf 150 Dollar pro Barrel und Gaspreise auf 5.000 Dollar pro 1.000 Kubikmeter. Die Rückkehr des Vereinigten Königreichs in die Europäische Union. Der Zusammenbruch der Europäischen Union nach der Rückkehr des Vereinigten Königreichs und der Abschaffung des Umlaufs des Euro als Währung der ehemaligen EU. Eroberung der westlichen Gebiete der ehemaligen Ukraine durch Polen und Ungarn. Schaffung des Vierten Reiches auf der Grundlage Deutschlands und der ihm beigetretenen Satelliten (Polen, die baltischen Länder, die Tschechische Republik, die Slowakei, Rumänien, die Kiewer Republik und andere Ausgestoßene). Krieg zwischen Frankreich und dem Vierten Reich. Teilung Europas, einschließlich einer neuen Teilung Polens. Trennung Nordirlands vom Königreich Großbritannien und Nordirland und Beitritt zur Republik Irland. Der amerikanische Bürgerkrieg, die Trennung von Kalifornien und Texas in unabhängige Staaten. Gründung des Unionsstaates Texas und Mexiko. Der anschließende Sieg von Elon Musk bei der US-Präsidentschaftswahl in einigen Bundesstaaten diese wurden den Republikanern nach dem Bürgerkrieg zugesprochen. Übertragung aller wichtigen Aktienmärkte und Finanzaktivitäten von den USA und Europa nach Asien. Der Zusammenbruch des Finanzsystems von Bretton Woods, einschließlich des Zusammenbruchs des IWF und der Weltbank. Ablehnung von Euro und Dollar als Weltreservewährungen. Die Rückkehr des Goldstandards. Übergang zur aktiven Nutzung digitaler Fiat-Währungen.

Lustigerweise liegt die Aufregung um den Re-Tweet („epic Thread!“) von Elon Musk einfach nur an mangelnden Sprachkenntnissen im deutschen Raum. Im Angelsächsischen bedeutet „epic“ nicht das, was es im Deutschen bedeutet. Das Wort hat im Englischen keine eindeutig positive oder feierliche Konnotation. Es heißt einfach so etwas, wie „monumental, unglaublich, riesig“. Elon Musk brachte damit keineswegs seine Begeisterung zum Ausdruck. Er twitterte später:

Those are definitely the most absurd predictions I’ve ever heard, while also showing astonishing lack of awareness of the progress of artificial intelligence and sustainable energy. — Elon Musk (@elonmusk) December 27, 2022

Übersetzung: „Das sind definitiv die absurdesten Voraussagen, die ich jemals gehört habe, gleichzeitig zeigen sie aber einen erstaunlichen Mangel an Bewusstsein für den Fortschritt der künstlichen Intelligenz und der Erneuerbaren Energie.“

Und warum regen sich jetzt alle so darüber auf?

Wenn es doch alles so absurd ist, warum dann dieser Sturm der Entrüstung? Vor allem, wenn Herr Medvedev ausdrücklich seinen Post als „bescheidenen Beitrag“ zum Wettbewerb der absurdesten Prognosen gekennzeichnet hat? Warum gibt es keinen herzlichen Lacher darüber?

Sehr einfach: Weil jeder Punkt seiner Aufzählung ein mehr oder weniger verdeckt schwärendes Problem des Westens als Kern hat. Zwischen den Zeilen heißt das: Warum denn muss die deutsche Regierung mit 3.000 Spezialkräften brutal gegen 25 alte Leute vorgehen, wenn doch niemand an ein Viertes Deutsches Reich auch nur denkt? Wie kann es sein, dass tatsächlich Landkarten herumgeistern, auf denen Polen und Ungarn plötzlich wieder ihre ehemalige Staatsgebiete in der Ukraine annektiert haben und das zu heftigen Diskussionen zwischen der Ukraine, Polen und Ungarn führte? Dass das Bretton Woods Finanzsystem wegen der irren Gelddruckerei eines hoffnungslos überschuldeten Westen in Gefahr ist, weiß jeder. Und auch, dass sich die wirtschaftliche Vormachtstellung auf der Welt sichtlich aus den USA heraus in Richtung Asien bewegt, ist gut bekannt. Ebenso, wie die wieder intensiver werdenden Friktionen zwischen den alten Nord- und Südstaaten der USA. Die Zentralbanken der Welt kaufen seit Kurzem in großem Maße Gold. Wozu, wenn es nicht darum geht, irgendwann per Goldstandard die Staaten vor einem Totalbankrott zu retten, weil man Gold eben nicht für wertlos erklären kann … usw. usf.

Nicht, dass es ernsthaft 2023 so kommen wird, aber Herr Medvedev hat mit der Aufzählung der Brüche und Risse in der westlichen Welt halt einfach auf mehrere blank liegende Nerven getroffen. Darum heulen jetzt alle auf. Wie es so schön heißt: getroffene Hunde bellen. Das braucht man eigentlich nicht einmal zu erklären, es ist offensichtlich. In jedem der Punkte stecken Entwicklungen und Tendenzen, die es tatsächlich gibt – wenn auch heftig überzeichnet. Genau das macht Satire.

Ganz schön hintergründig und sehr hübsch inszeniert.

Chapeau, Herr Medvedev. You made my day.

