Eine Video-Animation zeigt, wie die USA den Anschlag auf Nordstream2 gemacht haben

von Niki Vogt

Die jeweiligen Verschwörungstheorien weisen seit einigen Jahren einen verblüffend stringenten Trend auf, sich nacheinander als Wahrheit zu bestätigen. Die Verantwortung für die Explosionen an der Nordstream 2-Gasleitungen wurde schon sehr früh bei den USA verortet, die Indizienkette war recht überzeugend. Aber wurde natürlich alles als barer Unsinn abqualifiziert. Bis nun vor kurzem die Journalistenlegende Seymour Hersh die ganze Sache aufdeckte und mit Tatsachen unterfütterte. Seymour Hersh ist nicht irgendein Spinner.

Trotz preisgekrönter Berichte, höchstem Respekt seit Jahrzehnten, mutigen Recherchen und einem tadellosen Ruf – bis eben zu der Aufdeckung des Nordstream 2-Attentats – mutierte er über Nacht zum Aluhut und verrückten Verschwörungstheoretiker.

Seymour Hersh, der Pulitzer-Preisträger und gefeierte Aufdeckungs-Journalist hatte eine Quelle direkt aus der Umgebung der Attentäter in der Sache Nordstream 2. Er unterlegt die These, dass die USA und Norwegen hinter den Nord-Stream-Sprengungen stecken. Das haben wir kleinen Internetdetektive schon sehr schnell gewittert und die Fakten zusammengetragen.

Nun wurde eine Videoanimation veröffentlicht die den Ablauf – entlang der von Mr. Hersh recherchierten und erhaltenen Informationen – optisch umgesetzt hat:

Demnach sollen US-Marinetaucher im vergangenen Juni den Plan umgesetzt haben, den man in Washington gefasst hatte. Die Erdgas Pipelines waren den USA immer ein Dorn im Auge, lieferten sie doch gerade Deutschland, der wirtschaftlichen Lokomotive Europas billige Energie und brachte sie doch Deutschland und Russland einander fast schon freundschaftlich näher. Eine Entwicklung, die schon George Friedman auf dem Chicago Council 2012 als die einzige echte Gefahr für die Weltmacht USA ausmachte.

Das wäre schon mal Haken dran an das Motiv, was hinter dem ganzen Hickhack um die Gaspipelines wirkt: Eine Deutsch-Russische-Achse muss um jeden Preis verhindert werden, insbesondere angesichts des chinesischen Neue Seidenstraßen-Projekts, das drei Kontinente, nämlich Asien Afrika und Europa zu einer Wirtschaftszone verbinden würde. Und die USA vollkommen abhängen könnte.

Die direkte Route, die jegliche Notwendigkeit, die Ukraine zu durchqueren, umgangen hatte, war ein Segen für die deutsche Wirtschaft gewesen, die über eine Fülle von billigem russischem Erdgas verfügte – genug, um ihre Fabriken zu betreiben und ihre Häuser zu heizen, gleichzeitig konnten die deutschen Händler überschüssiges Gas mit Gewinn in ganz Westeuropa verkaufen. (…) Von Anfang an wurde Nord Stream 1 von Washington und seinen antirussischen NATO-Partnern als Bedrohung der westlichen Dominanz angesehen. Die Holdinggesellschaft dahinter, die Nord Stream AG Nord Stream AG , wurde 2005 in der Schweiz in Partnerschaft mit Gazprom gegründet, einem börsennotierten russischen Unternehmen, das enorme Gewinne für die Aktionäre produziert und von Oligarchen dominiert wird, von denen bekannt ist, dass sie im Bann Putins stehen. Gazprom kontrollierte 51 Prozent des Unternehmens. (…)

Die Zweite Pipeline hätte Deutschland noch weiter nach vorne gebracht, die Wirtschaft angekurbelt und 50% des Jahresverbrauch des Industriestandortes decken können. Schon am Tag vor Präsident Bidens Amtseinführung im Januar 2021, so schreibt Seymour Hersh, wurde die Gefahr der zweiten russischen Pipeline aggressiv angegangen. Dieses Projekt müsse unter allen Umständen gestoppt werden. Und das wurde es ja auch.

Wie gesagt, schon gleich nach dem Anschlag war das Motiv eigentlich klar, und es gab auch genügend „smoking guns“.

Nun kann die US -Regierung nicht allzu offen sagen, dass sie diese Pipeline zerstört hat. Das könnte Zweifel an der Freundschaft und Loyalität der USA zu ihren Verbündeten wecken. Letztendlich hat der US-Präsident Joe Biden es aber schon sehr deutlich gemacht:

Pres. Biden: "If Russia invades…then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it."

Reporter: "But how will you do that, exactly, since…the project is in Germany's control?"

Biden: "I promise you, we will be able to do that." https://t.co/uruQ4F4zM9 pic.twitter.com/4ksDaaU0YC

— ABC News (@ABC) February 7, 2022