Impfschäden: US-Flugbehörde lockert Gesundheitsrichtlinien für herzkranke Piloten – Gefahr für Flugsicherheit!

Niki Vogt auf Telegram folgen

von Niki Vogt

Die Meldungen über zusammenbrechende Piloten in Verkehrsflugzeugen tauchten bald nach den Impfungen auf, wurden jedoch als „Fake News“ abgetan. Ich habe ein paar Berichte darüber gemacht, weil sich das doch häufte und immer noch ein Problem ist. Nur hält man es sorgsam unter der Decke. Aber man weiß es – und weil Piloten ständig Gesundheitstests absolvieren müssen, um ihre Flugtauglichkeit zu belegen, zeigte sich bei Tests sehr bald, dass ein sehr großer Teil von ihnen bereits keine vollkommen gesunden Herzwerte mehr aufwiesen. Die US-Flugbehörde musste eine Lösung Finden – und das tat sie: Wenn die Herzwerte der getesteten Piloten die Gesundheitsstandards nicht erfüllen, dann gleichen wir die Richtlinien eben den Gesundheitswerten an.

Also änderte sie im Oktober 2022 heimlich, still und Leise die EKG-Parameter so, dass nur noch wenige dabei durchfallen. Diese neue Norm erlaubt es aber jetzt, dass auch Cockpit-Personal mit manifesten Herzschäden Verkehrsflugzeuge voller Passagiere fliegen dürfen, sagt Kardiologe Dr. Thomas Levy.

Nach diesen neuen Herzgesundheitswerten können echte Herzprobleme einfach wegignoriert werden. Die Schwelle, ab der eine Herzerkrankung diagnostiziert wird, ist deutlich angehoben worden. Wer es genau wissen will: In diesem Artikel hier wird das genauer erklärt.

Er kannte die Herzmuskelerkrankung (Myokarditis) bis vor der Impfung nur als eine selten auftretende Krankheit. Und nun ist es eine weit verbreitete Erkrankung, die auch tödlich enden kann. Auffällig: Sie ist besonders unter geimpften Patienten mit chronischem Covid oder Geimpften, die nie eine Covid-19 Infektion hatten. Seiner Meinung nach, so schreibt er in seinem langen Artikel vom 5. Januar 2023, sei das Spike-Protein in der Impfung der Grund, da es im unbekannter Menge und über eine möglicherweise sehr lange Zeit im Körper durch die Messenger-RNA immer weiter vermehrt wird.

Die Luftfahrt hat also offensichtlich aber doch ein ungelöstes Problem mit dem Impfstoff und seinen Auswirkungen. Sonst müsste man an den Grenzwerten nicht herumbasteln. In Luftfahrtkreisen wird über Berichte von Piloten mit beängstigenden Impf-Nebenwirkungen heftig diskutiert. Einige schrieben, dass sie „ohnmächtig geworden“ seien und Sehprobleme, Schwindel und unregelmäßigen Herzschlag hatten. Solche Meldungen wurden auch beim Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) registriert. Hinter den Kulissen rumort es.

Die Piloten unterliegen eigentlich sehr strengen medizinischen Regeln. Selbst nach Einnahme Rezeptfreier Medikamente, wie Alka-Selzer-Erkältungsmittel dürfen sie erst einmal nicht fliegen. Umso besser kann man verstehen, dass sie verärgert darauf reagieren, dass man sie dazu zwingt, diese umstrittene und möglicherweise schwer gesundheitsgefährdende Covid-Impfung zu nehmen – oder ihren Job zu verlieren.

Die Epoch Times berichtet kürzlich, am 23. Januar 2023 von „möglichen Nebenwirkungen der Covid-19-Impfungen“ die ein „neues, schwer abzuschätzendes Risiko für Menschen in der Luftfahrt“ darstellten. Die Inhaber einer leinen Flugschule sagten gegenüber Epoch Times: „Das ist ein bekanntes Problem“. Aus diesem Grund hatten Holladay Aviation und US Freedom Flyers (USFF), eine Gruppe für Luftverkehrsrechte, Anfang Januar 2023 ein kostenloses Seminar und eine Herztest-Veranstaltung angeboten. Mehr als 100 Leute kamen. Bei den 25 Teilnehmern – hauptsächlich Piloten – , die sich als Testprobanden zur Verfügung stellten, zeigten ganze 16 Marker für Myokarditis und Herzmuskelentzündung. Das sind 64 Prozent! Für Josh Yoder, Präsident der USFF, ist es ein weiteres Signal dafür, dass viele Piloten, Flugbegleiter und andere Menschen an unentdeckten Herzproblemen leiden, auch wenn sie keine Symptome haben.

Was aber bedeutet das rechtlich und versicherungstechnisch für die Piloten?

Josh Yoder skizziert das Immense Problem, das auf den Piloten lastet:

„Jeder ist hier in der Verantwortung“, sagte er. „Die FAA ist dafür verantwortlich, diese Impfstoffe überhaupt für Piloten zuzulassen. Die Fluggesellschaften sind für die Anordnung verantwortlich. Die Gewerkschaften sind dafür verantwortlich, dass sie uns nicht vor den Unternehmen und der Regierung schützen. Und die Piloten sind dafür haftbar.“

Dieser ganze Druck, die Impfpflicht für Flugpersonal einschließlich Piloten, die Angst davor, doch einen Herzschaden oder andere Impfungschäden davonzutragen, das Negieren und Verschweigen, dass es so etwas überhaupt gibt, die Angst vor den Gesundheitstests, die einen bei Befund den Job kosten können, setzt den Piloten enorm zu.

Das offenbart ein Brief, der im Netz veröffentlicht wurde und offenbar authentisch ist:

Lieber Gabriel, im Wissen, dass du sehr wenig (keine) Zeit hast, möchte ich mich dennoch an dich wenden mit einer Frage bezüglich Haftung. Eine Antwort erwarte ich natürlich nicht und bin auch böse oder beleidigt. Setze jedoch eine gewisse Hoffnung in eine vielleicht auch nur kleine Hilfestellung im Sinne des Vereins Airliners for Humanity Deutschland, der von ungeimpften Kollegen gegründet worden ist infolge der abartigen Behandlung, die man uns während der „Impf“Kampagne im Konzern (eigenes Impfzentrum) hat zukommen lassen. Mehr muss ich sicherlich nicht dazu sagen. Aber die Reise geht weiter. Wie Professor Giemulla in seinem Fachartikel schreibt, stellt sich die Frage, ob Piloten nach/mit der C-Impfung ohne gültiges Medical durch die Gegend fliegen und damit dann als Folge sogar der gesamte Flug nicht versichert ist, da die Fluglizenz nur mit einem gültigen Medical ausgeübt werden darf. Der Artikel ist in der luftfahrtjuristischen Fachzeitschrift ZLW im Juni 2022 erschienen und auf der auf der Seite https://gaea.aero/zur-impfpflicht-fuer-piloten-im-spannungsverhaeltnis-zwischen-flugsicherheit-und-operativen-beduerfnissen-der-fluggesellschaften/ als pdf frei downloadbar. Die Zeitung liegt unter anderem auch dem Personalvorstand auf dem Tisch, ebenso den Luftfahrtversicherern.

Dh. sie wissen ganz genau, was dort los ist. Sie müssen es wissen, der Artikel ist seit einem halben Jahr veröffentlicht. Ich selbst z.B. habe den Artikel persönlich unserem Vorsitzenden der Personalvertretung in die Hand gedrückt, aber natürlich nie eine Reaktion erfahren. Totschweigen, wie immer. Die Frage ist also, wenn einem geimpften Piloten, mutmaßlich ohne gültiges Medical im Flugdienst, ein Unfall passiert, wer haftet dann?! Um welche Summen es hier geht kannst du dir lebhaft vorstellen. Hast du vielleicht unter kommerzieller Sicht einen Tip oder einen Ansatz, der unserem Verein Airliner for Humanity auf die Sprünge helfen könnte? Ich habe das Gefühl, die haben selbst überhaupt keine Ahnung und hoffen noch auf Anwälte oder irgendwelche Bittschreiben. Haben also keinen Ansatz und Packende. Mit größter Wahrscheinlichkeit liegt der Ansatz aber in der Frage nach der Haftung. Ich habe Zweifel. Ob man das über den Verein anpacken kann.

Ich selbst denke, aussteigen aus dem Cockpit-Job so schnell es geht und etwas anderes machen. Es ist kommerziell zu gefährlich geworden darin zu sitzen. Ich denke auch, letztendlich liegt es jetzt an jedem von uns selbst die Konsequenzen für sein eigenes Leben zu ziehen und in die Eigenverantwortung zu kommen. Ich kann dir zur Verifizierung und Authentizität meiner Existenz leider keine Dokumente wie Crew/Lufthansa Ausweis oder eine Copy von meiner Fluglizenz schicken. Das würde ich aber sofort nachholen wenn ich weiß es kommt an. Beste Grüße an dich und alles liebe, danke für deine Arbeit T.

Erster Offizier

Lufthansa

Der Im Brief genannte Professor Giemulla ist ein Schwergewicht in der Luftfahrtszene und hat eine beeindruckende Liste vielbeachteter Arbeiten geschrieben. Der genannte Artikel über geimpfte Piloten und Flugsicherheit ist hier zu finden.

Es ist vielleicht gerade nicht besonders zu empfehlen, Flugreisen zu machen: