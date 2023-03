Nordstream 2 und die „pro-ukrainische Gruppe“: Plötzlich kann eine sechsköpfige Gurkentruppe „Staatsterrorismus und Spezialkräfte-Einsätze“?

von Niki Vogt

Der mehrfach preisgekrönte amerikanische Top-Journalist Seymour Hersh legt nochmal nach und gibt weitere Details zum Anschlag auf die Nord Stream-Pipelines frei. Nun wird er auch gegenüber Deutschland konkret und stellt Überlegungen an, ob der deutsche Bundeskanzler Kanzler Olaf Scholz von der Anschlagplanung wusste.

Mr. Seymour Hersh geht also nach wie vor sicher davon aus, dass der Anschlag von der US-Regierung befohlen worden ist. Laut seiner Informanten sollen direkt nach der Tat „bei beteiligten Personen“ sogar „Entsetzen und Zorn über die Operation“ laut geworden sein. US-Präsident Joe Biden habe kaltblütig entschieden, die Deutschen sogar frieren zu lassen, damit er seine „kurzfristigen politischen Ziele“ durchsetzen kann. Der US-Präsident wollte laut Mr. Hersh in einer Phase, in der „der Krieg für den Westen nicht gut lief“, durch die Sprengung der Pipelines verhindern, dass Berlin seine Geld- und Waffenlieferungen einstellt oder zusammenkürzt, um schnellstens „die Pipeline wieder in Betrieb“ zu nehmen, damit es keine Rebellion daheim gibt.

In Bidens Ankündigung vom 7. Februar für eine gemeinsame Pressekonferenz mit Scholz sieht Seymour Hersh eine gute Gelegenheit, die man hätte nutzen können, um ein paar brisante Frage zu stellen. Wäre er, so sinnierte Hersh, der Leiter einer parlamentarischen Anhörung in Berlin, würde er den deutschen Bundeskanzler fragen: „Hat Joe Biden Ihnen davon erzählt?“ Biden plaudere nämlich gern, weiß Seymour Hersh.

Nunja, dass es eine parlamentarische Untersuchung zu dem Anschlag ist in Berlin geben könnte, ist komplett illusorisch, obwohl sicher dringend nötig. Aber selbst WENN, dürfen wir getrost davon ausgehen, dass Herr Bundeskanzler Scholz sich an nichts erinnern könnte.

Aber es ist sowieso überflüssig. Die Sache ist ziemlich klar. Zum Einen ist Seymour Hersh kein dahergelaufener Schmierfink und seine aufsehenerregenden Aufdeckungen waren immer korrekt. Überdies hat sich Präsident Biden klar geäußert, dass er der Gaspipeline ein Ende bereiten werde, wenn der russische Präsident Putin die Ukraine invadiert. Es passt auch ganz in sein Handlungsmuster und die Gaspipeline aus Russland war den USA immer schon ein höchst schmerzhafter Dorn im Auge.

Pres. Biden: "If Russia invades…then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it."

Reporter: "But how will you do that, exactly, since…the project is in Germany's control?"

Biden: "I promise you, we will be able to do that." https://t.co/uruQ4F4zM9 pic.twitter.com/4ksDaaU0YC

— ABC News (@ABC) February 7, 2022