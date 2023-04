„Plötzlich und unerwartet“ – Eine schockierende Aufstellung vieler toter Sportler – Übersterblichkeit wird immer noch nicht untersucht

von Niki Vogt

Die Liste ist lang und absolut erschreckend. Aber das sind nur die Opfer der Impfung, die es in die Schlagzeilen schaffen, weil sie Sportprominenz sind. Es sind Teenager und halbe Kinder darunter. Und es gibt die vielen, vielen Menschen, die einfach nach einer Impfung sterben, ohne dass die Welt davon Kenntnis nimmt. Noch viel mehr Menschen haben dauerhafte Schäden erlitten, und verzweifeln still. Dennoch wird nur hier und da mal etwas dazu berichtet.

Was besonders verblüfft: Viele Impfopfer streiten selbst jeden Zusammenhang mit der Impfung ab. Weil sie sich selbst nicht eingestehen wollen, dass sie auf die Propaganda hereingefallen sind? Weil ein Realisieren, dass sie sich willig haben schädigen lassen ja den „Covidioten“ im Nachhinein Recht geben würde? Weil sie in ihrem Umfeld, was möglicherweise ebenfalls militante Impfbefürworter sind, nicht zu den Verachteten gehören wollen? Weil sie Angst davor haben, dass sie nun für immer ihr altes Leben komplett verloren haben und vielleicht sogar noch dran sterben könnten? Oder weil es ihnen ihr Hausarzt so einbläut, der sie ja geimpft hat und nun sehr schlecht schläft, weil er regresspflichtig sein könnte? Alles zusammen?

Ich habe einen guten Bekannten, der Krankentaxi macht. Das hat er früher immer mal dann und wann nebenbei gemacht, er ist selbständig. Jetzt schafft er es gar nicht mehr allein. Er hat viele junge Leute mit Problemen, die typisch für Impfschäden sind. Viele sagen das auch. Und er hat Krebspatienten, die er bis Impfbeginn teilweise schon jahrelang gefahren hat. Nun sterben viele der Reihe nach weg, weil sie diesen – offenbar impfbedingten – „Turbokrebs“ bekommen haben. Es sind Leue darunter, die eigentlich schon als geheilt galten.

Wer einen Friedhofsgärtner oder Bestatter in seinem Bekanntenkreis hat, der sollte mal nachfragen, ob sich die Menge der Gestecke für Beerdigungen erhöht hat. Oder jemanden bei der Friedhofsverwaltung fragen, ob sich die Anzahl der Beerdigungen erhöht hat.

Aber jede Forderung, die signifikante Übersterblichkeit seit Impfbeginn zu untersuchen wird ignoriert. Warum, wenn doch das alles mit der Impfung nichts zu tun hat? Erinnern Sie sich noch, verehrter Leser, als Corona begann?

„Jedes Leben zählt!“ war die schmetternde Kampfparole. Davon hört man nichts mehr. Und die Übersterblichkeit, die sicher da war, sich aber im Bereich einer schärferen Grippewelle bewegte, wurde in den Medien und besonders in der Tagesschau immer wieder mit theatralischem Unterton adressiert. Und jetzt? Jetzt verschwinden sogar Übersterblichkeitstabellen … nicht mehr wichtig …

Genauso die Inzidenzen. Sie stiegen während der Impfungen fröhlich weiter in die Höhe, aber ab Anfang 2022, wo ja schon der größte Teil durchgeimpft war, die Inzidenzen aber in den Himmel schossen, war auf einmal kaum noch die Rede von Inzidenzen.

Nun, mit freundlicher Genehmigung der Seite „Unser Mitteleuropa“ hier die Aufstellung der Sportlertode seit „Anno Vaccinationem“ (Seit Impfbeginn), die neuesten zuerst:

Obwohl noch im türkischen Bayburt geboren, machte Türker seine ersten ernsthafteren fußballerischen Gehversuche beim VfB Stuttgart und beim SSV Reutlingen im Jugendbereich. In der Saison 2003/04 kam erstmals zu den Kickers. In Offenbach war er dann nach der Folgesaison bereits eine Legende: Mit 16 Toren war er ein wichtiger Faktor beim Aufstieg in die zweite Liga geworden. Und auch eine Etage höher gelangen ihm für die Kickers zahlreiche Tore, exakt 37 in 89 Spielen. Abgesehen von kürzeren Unterbrechungen für Engagements in Freiburg und in Wiesbaden blieb er „seinen“ Offenbachern bis zum Karriereende 2012 treu, war im Stadion ein stets gern gesehener Gast.

BILD erfuhr: Ihr Schatz Leon war stundenlang verschwunden. Keiner wusste, wo er steckte. Dann der Horror. Man fand den aktiven Sportler in der Nähe des Bodensees leblos in seinem Auto. Tot mit nur 25 Jahren.

Beim Massenstart der Tour de Ski in Val di Fiemme in Norditalien brachen die Langläuferinnen nach dem Zieleinlauf reihenweise direkt hinter der Ziellinie zusammen, lagen erschöpft im Schnee – und blockierten sogar den Einlauf der weiteren Läuferinnen. Chaos bei der Tour de Ski!



Die Gesamtsiegerin Frida Karlsson (23/Schweden) klappte direkt nach der Ziellinie zusammen, blieb minutenlang liegen, ein Ärzteteam (Foto oben) kümmerte sich um sie. Die junge Schwedin konnte nicht an der Siegerehrung teilnehmen!

Siehe dazu auch unseren Beitrag vom 20.2.2022 hier in dieser Serie. Bereits damals brach Karlson bei den Olympischen Spielen zusammen (Foto unten) und musste von einem Ärzteteam reanimiert werden. Der Langlaufstar damals unter Tränen: „Ich habe das Gefühl, dass meine olympischen Träume zunichte gemacht werden“.



Während des NFL-Spiels zwischen den Cincinnati Bengals und den Buffalo Bills in den USA erlitt der Verteidiger Damar Hamlin mitten im Spiel einen Herzinfarkt und musste reanimiert werden. Derzeit liegt er auf der Intesivstation.

„Damar Hamlin erlitt nach einer Aktion im Spiel gegen die Bengals einen Herzstillstand. Sein Herzschlag wurde noch auf dem Spielfeld wiederhergestellt und er wurde für weitere Tests und Behandlungen in das UC Medical Center gebracht. Er ist derzeit sediert und befindet sich in einem kritischen Zustand“, teilten die Bills mit.

Eineinhalb Jahre, 18 Monate. So lange liegt die erste Impfung Mensur Suljovics gegen das Corona-Virus zurück. Und seitdem, so beschreibt er es, kommt er gesundheitlich nicht mehr auf die Beine; berichtet BILD.

Entscheidend sei ohnehin, dass seit seiner Impfung so gut wie gar nichts mehr ging. Schlapp habe er sich gefühlt, sei müde gewesen und kaum aus dem Bett gekommen. Sein ganzer Körper habe geschmerzt. Manchmal konnte er sich gar nicht ans Board stellen, an anderen Tagen war nach wenigen Minuten Schluss. Spürbare Schwankungen habe es nur bei seinem Puls gegeben, in seltenen Fällen war er viel zu hoch, oft aber viel zu niedrig. Bei einem seiner Arztbesuche sei eine 49 gemessen worden.

Der für Österreich startende Serbe wurde insgesamt drei Mal „immunisiert“ und versucht jetzt gerade beim WM-Turnier in London ein Comeback. Mensur Suljovics gewann 2017 die Champions League und kam 2018 beim World Matchplay ins Endspiel.

EuroWeekly NEWS berichten:

„HEARTBREAKING news from Canada as another young ice hockey player died suddenly at the age of 18. Abakar Kazbekov, 18, an ice hockey player for The London Knights playing in the Ontario Hockey League (OHL), died suddenly and unexpectedly according to his club on Saturday, December 17.“

Übersetzung:

„Herzzerreißende Nachrichten aus Kanada: Ein weiterer junger Eishockeyspieler ist im Alter von 18 Jahren plötzlich gestorben. Der 18-jährige Abakar Kazbekov, Eishockeyspieler der London Knights, die in der Ontario Hockey League (OHL) spielen, ist nach Angaben seines Vereins am Samstag, den 17. Dezember, plötzlich und unerwartet gestorben.“

BLICK.ch weiter:

„Trauer in der UFC-Szene: Der ehemalige MMA-Kämpfer Stephan Bonnar (†45) verstirbt am Donnerstag völlig überraschend. Dies teilt die UFC an Heiligabend in einem Statement mit.

Darin heißt es, der US-Amerikaner sei während der Arbeit an den Folgen vor Herzproblemen verstorben. Weitere Informationen zur Todesursache liegen noch nicht vor.

Bonnar kämpfte sieben Jahre für die UFC, galt als einer der Größten seines Fachs. 2012 verkündete er im Alter von 35 Jahren seinen Rücktritt. In seiner Karriere kommt er auf 17 Siege und neun Niederlagen, 2013 wird er in die Hall of Fame der UFC aufgenommen.“

Systemmedien machen aus Herzinfarkt einen „Badeunfall“

Sie lügen, dass sich die Balken biegen und verschleiern – ja warum denn wohl? Und wo sind die „unabhängigen Faktenfinder?“ Obwohl dieses Jahrhundertverbrechen längst nicht mehr zu vertuschen ist, machen die offensichtlich von der Politik und der Pharma-Lobby abhängigen „seriösen Medien“ weiter, wenn es gilt die Folgen der „Schutzimpfungen“ wegzuleugnen. Hier trifft der Ausdruck „leugnen“ in der Tat zu, denn diese Leute wissen genau was Sache ist. Sie sind bezahlte gewissenlose Erfüllungsgehilfen von gnadenlosen Abzockern, die kein Problem damit haben über Leichen zu gehen.

Während einer Trainingseinheit des argentinischen Fußball-Erstligisten Atlético Tucumán ist der 22-jährige Mittelfeldspieler Andrés Balanta zusammengebrochen und gestorben. „Atlético Tucumán bedauert es, den Tod des kolumbianischen Fußballers Andrés Balanta bestätigen zu müssen“, teilte der Club am Dienstag über Twitter mit. Auch die Fußballverbände von Argentinien und Kolumbien reagierten bestürzt auf den überraschenden Tod des jungen Spielers und kondolierten der Familie.

„Todesursache zunächst unklar“

Die Todesursache war zunächst unklar. Balanta war 2021 mit dem Verein Deportivo Cali kolumbianischer Meister geworden. Zuvor hatte er verschiedene Jugendabteilungen der Nationalmannschaft durchlaufen und im Kader des kolumbianischen Aufgebots bei der U‑20-WM 2019 in Polen gestanden. Zuletzt war Balanta von Deportivo Cali an Atlético Tucumán ausgeliehen. Er bestritt sieben Spiele für den Verein aus dem Nordwesten von Argentinien. Quelle: OE24

Der ehemalige Coritiba-Spieler Jorge Balbino Junior, (30)

starb im Hospital in Belo Horizonte.

Jorges Gesundheitsproblem trat auf, als der Sportler im Haus seines Freundes Rafa Silva, Stürmer von Cruzeiro, war. Dort fühlte sich der Sportler krank und musste in die Notaufnahme eingeliefert werden.

In einem Interview mit G1 sagte Marcelo Mascagni, Rafas Manager, dass ein Krankenwagen zum Unfallort gerufen wurde und dass es den Rettern gelang, Jorge wiederzubeleben und ihn ins Krankenhaus zu bringen. Aufgrund seines Gesundheitszustands wurde der Sportler auf die Intensivstation verlegt, wo er hirntot war und am Montag starb. Nach Angaben der Ärzte erlitt der Patient einen Herzinfarkt.

Jorge Balbino Junior war in der Sportwelt als Juninho bekannt. Er spielte im Laufe seiner Karriere für mehrere Vereine. Im Jahr 2011 spielte er für Coritiba und war auch für Mannschaften in der Slowakei, Ungarn und der Ukraine tätig. Quelle: GZH Coritiba

17 Jahre alt ist Selin Islami. Das junge Mädchen sitzt seit ihrer zweiten „BioNTech-Impfung“ im Rollstuhl. Die Mutter gibt an, dass durch die Gentherapie von BioNTech die Erkrankung Myasthenia gravis, eine schwere Form der Muskelschwäche, ausgelöst wurde.

Ehemalige Leistungssportlerin auf Blutwäsche angewiesen

Die behandelnde Ärztin geht davon aus, dass die ehemalige Leistungssportlerin nie wieder ihren normalen gesundheitlichen Zustand erlangen wird. Neben Blutwäschen, die den Zustand stabilisieren sollen, bangt die Mutter allerdings um ihr Kind, denn es gäbe auch lebensgefährliche Krisen trotz der Blutwäsche.

„Schwerkrank nach Corona-Impfung“

„Schwerkrank nach Corona-Impfung“ so titelt der NDR über den Impfschaden der 17-Jährigen. Seit einem Jahr lebt die Jugendliche zwischen Kinderzimmer und Krankenhaus. Eingestuft wurde sie in Pflegegrad 4. Geimpft wurde sie im letzten Jahr im August und September. Danach fingen die Symptome an, die Muskulatur hat laut ihr „aufgegeben“. Blutwäschen wurden während der Krisen gemacht. Diese sollen Selin gut helfen, da sich der Zustand stabilisiert, allerdings fängt kurze Zeit später wieder alles mit den gleichen Symptomen an. Zum Teil gibt es lebensgefährliche Krisen bei der Jugendlichen.

Eine Mutter klagt an

„Unsere ganze Familie ist wirklich kaputt, also richtig kaputt. Also meine Tochter war eine top Sportlerin, nie krank gewesen, also das ist dramatisch, wenn sie plötzlich ein Kind haben, was vorher top fit war, und danach nichts mehr kann“, so die verzweifelt Mutter.

Quelle: corona-blog.net</a

Beim beliebten Laufwettbewerb Behobia-San Sebastián, der am 13.11.2022, in Spanien stattfand, sind außergewöhnlich viele Teilnehmer ausgestiegen.

Gleich drei (!) Läufer erlitten Herzinfarkte. Zwei von ihnen haben sich erholt, der Zustand der dritten Person, die sich noch im Krankenhaus befindet, ist „besorgniserregend und ernst“.

Dreiunddreißig Läufer wurden aus verschiedenen Gründen ins Krankenhaus gebracht. Die meisten von ihnen erlitten Berichten zufolge einen „Hitzschlag“. Am Sonntag herrschten in der Region 26 Grad. Quelle: uncutnews.ch