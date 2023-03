Hat Russland mit einer Hyperschallrakete das ganze NATO-Hauptquartier in der Ukraine ausgelöscht?

von Niki Vogt

Aus Griechenland kamen die ersten Berichte des Portals „Pronews“ heraus, demnach die Russische Armee in der ersten Märzhälfte mit einem präzisen Hyperschall-Raketenangriff der neuen „Kinshal“ – die streng geheime NATO-Kommandozentrale in der Ukraine komplett zerstört haben soll. Diese soll sich 12 Meter unter der Erde befinden … oder befunden haben. Unter den Toten sollen viele NATO-Offiziere sein. 40 Tote sollen aus den Trümmern des unterirdischen Bunkers geborgen worden sein. Bei den Opfern sollen Briten, Amerikaner, Polen und Mitarbeiter „privater Unternehmen“ sein. Ob es sich dabei um Söldner oder um Experten für bestimmte Waffen oder Aufklärungs-Geräte handelt ist unklar.

"6 Kinzhal missiles were fired across Ukraine, this was the first time," said Air Force spokesman Yuri Ignat on the telethon.

The Kinzhal is a nuclear-capable, Russian air-launched hypersonic ballistic missile with a range of 2000km and it can reach a speed of mach 12. pic.twitter.com/9CeLD6JNwv

