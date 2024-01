Kommt ungelegen vor der US-Wahl: Die sagenhafte Biden-Clan-Korruption in der Ukraine fliegt auf!

von Niki Vogt

Andriy Derkach, ein ukrainischer Politiker und Parlamentarier, ist ein Steher, der sich auch durch Drohungen gegen Leib und Leben nicht einschüchtern lässt. Es ist immer eine schlechte Idee, sich so jemanden zum Todfeind zu machen. Aber die Familie Biden hielt sich für unangreifbar. Ist sie aber nicht und nun, so sieht es aus, legt Andriy Derkach belegte Fakten auf den Tisch, die ein Bild abgrundtiefer Skrupellosigkeit und Verderbtheit des Biden-Clans zeichnen.

An die Öffentlichkeit gebracht hat es Simona Mangiante Papadopoulos, eine italienisch-amerikanische Journalistin und ehemalige Rechtsberaterin des Europäischen Parlaments, sowie Ehefrau des griechischen Ex-Premierministers Georgios Papadoupulos. Sie bekam die Gelegenheit, Andriy Derkach zu einem Interview vor die Kamera zu bekommen, und was der zu sagen und vorzuweisen hat, wird die Demokraten in den USA überhaupt nicht erfreuen und noch weniger den amtierenden Präsidenten Joe Biden. Das dürfte die Chancen des Alten Herrn auf eine Wiederwahl noch weiter schmälern. Immerhin wird ihm wahrscheinlich von der Natur die Gnade zuteil, dass er nicht mehr weiß, was er alles an Verbrechen auf sich geladen hat. Wenig überraschend steht auch die Gattin des Ex-Präsidenten Bill Clinton, Hillary Clinton (die in den USA auch den Spitznamen „Killary“ trägt) bis zur Oberkante Unterlippe in diesen Korruptionssumpf.

Frau Papadopoulos hat das Interview gestern auf „X“ (Twitter) online gestellt und es ist schon über eine Viertelmillion mal angesehen worden:

📷📷BREAKING 📷Watch the full interview with Andrii Derkach, the Ukrainian parliamentarian who exposed Biden’s family corruption in Ukraine and that have been targeted by both Ukraine and the USA as result.

He disappeared from the public ever since but we achieved to catch him… pic.twitter.com/kLCIDhCoal

— Simona Mangiante Papadopoulos (@SimonaMangiante) January 11, 2024