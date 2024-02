Das Putin Interview auf Deutsch

Niki Vogt auf Telegram folgen

von Niki Vogt

Mit großem Interesse und Ungeduld erwartet: Das Interview ungeschnitten im Original:

Und hier eine Übersetzung auf Deutsch des gesamten Gespräches (als Voice-over) des Interviews von Tucker Carlson mit Putin:

Eine grobe Inhaltsangabe hier:

Inhalt: 00:02:00 Putin’s Überblick über die Geschichte Russlands & der Ukraine

00:25:04 NATO-Erweiterung

00:30:40 NATO & Bill Clinton

00:41:10 Ukraine

00:48:30 Was hat diesen Konflikt ausgelöst?

01:02:37 Eine friedliche Lösung?

01:11:33 Wer hat die Nord Stream-Pipelines gesprengt?

01:24:13 Die Wiederaufnahme der Gespräche mit den USA

01:36:33 Wie mächtig ist Zelensky?

01:48:36 Elon Musk & KI

01:51:07 Der inhaftierte US-Journalist Evan Gershkovich

Wer es nicht alles anhören will, hier ist eine ausführliche Zusammenfassung des Interviews

Tucker begann das Interview mit der Frage an Putin, warum er in die Ukraine einmarschiert sei, „und die Antwort, die wir erhielten, hat uns schockiert“.

Putin ging dann auf die Geschichte der Ukraine ein, die bis ins Mittelalter zurückreiche. Tucker widersprach und sagte: „Ich bin mir nicht sicher, was das mit dem zu tun hat, was vor zwei Jahren passiert ist“, woraufhin Putin seine Geschichtsstunde fortsetzte.

„Aber warum haben Sie in den ersten 22 Jahren Ihrer Präsidentschaft nicht gesagt, dass die Ukraine kein richtiges Land ist? fragte Tucker.

„Der Sowjetunion wurden viele Gebiete überlassen, die nie zu ihr gehörten, darunter die Schwarzmeerregion. Einmal, als Russland diese Gebiete als Ergebnis der russisch-türkischen Kriege erhielt, nannte man sie Neurussland oder ein anderes Russland. Aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass Lenin, der Gründer des Sowjetstaates, die Ukraine so gegründet hat“, antwortete Putin. „Jahrzehntelang entwickelte sich die Ukrainische Sowjetrepublik als Teil der UdSSR. Und aus unbekannten Gründen haben die Bolschewiki die Ukrainisierung wieder aufgenommen“.

Der Auslöser des Ukraine-Krieges: „Ursprünglich war es der Putsch in der Ukraine, der den Konflikt provoziert hat… Sie haben den Krieg im Donbas 2014 mit dem Einsatz von Flugzeugen und Artillerie gegen Zivilisten begonnen. Damit hat alles angefangen.“

NATO-Erweiterung

Um zum Kern des Krieges in der Ukraine zu kommen, sagte Putin zu Carlson: „Die frühere russische Führung ging davon aus, dass die Sowjetunion aufgehört habe zu existieren und es daher keine ideologischen Trennlinien mehr gebe. Russland hat sogar freiwillig und proaktiv den Zusammenbruch der Sowjetunion akzeptiert und geglaubt, dass der sogenannte zivilisierte Westen dies als Einladung zur Zusammenarbeit und Assoziierung verstehen würde“.

„Man versprach uns keine NATO im Osten, keinen Zentimeter im Osten, wie es hieß. Und was dann? Sie sagten, na ja, es steht nicht auf dem Papier, also werden wir expandieren“.

Das ist es, was Russland erwartet hat, sowohl von den Vereinigten Staaten als auch vom sogenannten kollektiven Westen insgesamt. Es gab kluge Leute, auch in Deutschland, Egon Bahr, ein bedeutender Politiker der Sozialdemokratischen Partei, der in seinen persönlichen Gesprächen mit der sowjetischen Führung am Rande des Zusammenbruchs der Sowjetunion darauf bestand, dass sie wüssten, dass in Europa Sicherheitssysteme geschaffen werden müssten. Dem vereinigten Deutschland sollte geholfen werden, aber es sollte auch ein neues System geschaffen werden, das die Vereinigten Staaten, Kanada, Russland und andere mitteleuropäische Länder umfasste. Aber die NATO muss nicht erweitert werden. Das hat er auch gesagt. Wenn die NATO erweitert würde, wäre alles wie zu Zeiten des Kalten Krieges, nur näher an den Grenzen Russlands. Das war alles. Er war ein weiser alter Mann, aber niemand hörte ihm zu. Einmal wurde er sogar wütend. Wenn ihr nicht auf mich hört, sagte er, werde ich Moskau nie wieder betreten. Alles geschah so, wie er es gesagt hatte.

Stand der Verhandlungen:

Wladimir Putin: Ich habe bereits gesagt, dass wir uns den Gesprächen nicht verweigert haben. Wir sind zu Verhandlungen bereit. Es ist die westliche Seite, und die Ukraine ist offensichtlich ein Satellitenstaat der USA. Das ist offensichtlich. Ich möchte nicht, dass Sie das so verstehen, als ob ich ein starkes Wort oder eine Beleidigung suche. Aber wir verstehen beide, was hier vor sich geht. Die finanzielle Unterstützung. 72 Milliarden Dollar wurden bereitgestellt. Deutschland steht an zweiter Stelle, dann kommen andere europäische Länder. Dutzende Milliarden Dollar fließen in die Ukraine. Es gibt einen riesigen Zustrom von Waffen. Wenn das so ist, dann sollte man der jetzigen ukrainischen Führung sagen, sie soll aufhören und an den Verhandlungstisch kommen und dieses absurde Dekret zurücknehmen. Wir haben uns nicht geweigert.

Tucker: Sicher, aber das haben Sie schon gesagt. Ich dachte nicht, dass Sie es als Beleidigung gemeint haben, denn Sie haben bereits richtig gesagt, dass es Berichte gibt, dass die Ukraine vom ehemaligen britischen Premierminister, der im Namen der Biden-Administration handelte, daran gehindert wurde, eine Friedenslösung auszuhandeln. Das ist natürlich ein Satellit. Die großen Länder kontrollieren die kleinen. Das ist nichts Neues. Und deshalb habe ich darum gebeten, direkt mit der Biden-Administration zu verhandeln, die diese Entscheidungen trifft, und nicht mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky.

Wladimir Putin: Nun, wenn sich die Regierung Zelenski in der Ukraine weigert zu verhandeln, dann nehme ich an, dass sie das auf Anweisung Washingtons tut. Wenn Washington der Meinung ist, dass es die falsche Entscheidung war, dann soll es sie aufgeben. Es soll eine gute Entschuldigung finden, damit niemand beleidigt ist. Es soll einen Ausweg finden. Wir haben diese Entscheidung nicht getroffen. Sie haben sie getroffen. Also sollen sie diese rückgängig machen. Das ist alles. Aber sie haben die falsche Entscheidung getroffen. Und jetzt müssen wir einen Ausweg finden, um ihren Fehler zu korrigieren. Sie haben es getan, also sollen sie es selbst korrigieren. Wir unterstützen das.

Tucker: Ich möchte nur sicher gehen, dass ich das, was Sie sagen, nicht falsch verstehe. Ich glaube nicht, dass ich das tue. Ich glaube, Sie sagen, Sie wollen eine Verhandlungslösung für das, was in der Ukraine passiert.

Wladimir Putin: Richtig. Und das haben wir erreicht. Wir haben in Istanbul das große Dokument vorbereitet, das vom Leiter der ukrainischen Delegation paraphiert wurde. Er hat seine Unterschrift unter einige Bestimmungen gesetzt, nicht unter alle. Er hat seine Unterschrift gesetzt und dann selbst gesagt, wir sind bereit, das zu unterzeichnen, und der Krieg ist schon lange vorbei. Vor 18 Monaten. Aber dann kam Premierminister Johnson und hat es uns ausgeredet, und wir haben diese Chance verpasst. Nun, Sie haben sie verpasst. Sie haben einen Fehler gemacht. Lassen Sie sie zurückkommen. Das ist alles. Warum müssen wir uns die Mühe machen, die Fehler der anderen zu korrigieren? Ich weiß, man könnte sagen, es ist unser Fehler. Wir waren es, die die Situation verschlimmert haben, die beschlossen haben, den Krieg, der 2014 im Donbas begann, zu beenden. Wie zuvor erwähnt, mit Waffen. Lassen Sie mich zurückkommen, um die Geschichte fortzusetzen. Ich habe es Ihnen bereits gesagt. Wir haben gerade darüber gesprochen. Gehen wir zurück in das Jahr 1991, als uns versprochen wurde, dass die NATO sich nicht ausdehnen würde, bis zum Jahr 2008, als sich die Türen der NATO öffneten, um die staatliche Souveränität der Ukraine zu erklären, und die Ukraine zu einem neutralen Staat erklärt wurde. Erinnern wir uns an die Zeit, als NATO- und US-Militärbasen auf dem Territorium der Ukraine auftauchten und eine Bedrohung für uns darstellten. Erinnern wir uns an den Staatsstreich in der Ukraine 2014. Aber es ist sinnlos, oder? Wir können endlos hin und her gehen, aber sie haben die Verhandlungen abgebrochen. Ist das ein Fehler? Ja, das ist es. Korrigieren Sie ihn. Wir sind bereit. Was fehlt noch?

Sehen Sie hier, wie Putin erklärt, dass er ein Friedensabkommen unterzeichnet hat (bevor BoJo eintrifft):

Mehr:

Über den Verhandlungsprozess und sein Scheitern: „Es gab [Gespräche], die in einem komplizierten Prozess ein sehr hohes Stadium der Abstimmung der Positionen erreicht hatten, aber dennoch fast abgeschlossen waren. Aber nachdem wir unsere Truppen aus Kiew abgezogen hatten, warf die andere Seite all diese Vereinbarungen über den Haufen“.

Zu seinem letzten Gespräch mit Joe Biden: „Nun, ja, er finanziert, aber ich habe mit ihm natürlich vor der speziellen Militäroperation gesprochen… Ich glaube, Sie machen einen großen Fehler von historischer Tragweite, wenn Sie alles, was dort in der Ukraine passiert, unterstützen, indem Sie Russland zurückdrängen“.

Über die Möglichkeit eines globalen Konflikts: „Es widerspricht dem gesunden Menschenverstand, in eine Art globalen Krieg hineingezogen zu werden, und ein globaler Krieg wird die gesamte Menschheit an den Rand der Vernichtung bringen“.

Zum Konzept der Entnazifizierung: „Entnazifizierung… bedeutet das Verbot aller neonazistischen Bewegungen… Wir müssen diejenigen loswerden, die dieses Konzept aufrechterhalten, die diese Praxis unterstützen und versuchen, sie zu bewahren“.

Zu den territorialen Ambitionen Russlands: „Wir haben einfach kein Interesse [an Polen, Lettland oder anderswo]. Es ist nur Drohungsmacherei.“

Elon Musk und Neuralink

Putin deutete an, dass Elon Musk nicht aufzuhalten sei: „Er wird tun, was er für richtig hält. Aber Sie müssen eine gemeinsame Basis mit ihm finden. Man muss Wege finden, ihn zu überzeugen. Ich glaube, er ist ein intelligenter Mensch. Das glaube ich wirklich. Also muss man sich mit ihm einigen, denn dieser Prozess muss formalisiert und bestimmten Regeln unterworfen werden. Die Menschheit muss sich fragen, was mit den neuesten Entwicklungen in der Genetik oder der KI passieren wird? Man kann in etwa vorhersagen, was passieren wird“.

Und noch mehr:

Zur Nord Stream-Explosion: „In solchen Fällen heißt es immer, man müsse jemanden suchen, der interessiert ist. Aber in diesem Fall sollten wir nicht nur nach jemandem suchen, der interessiert ist, sondern auch nach jemandem, der fähig ist… Wer ist interessiert und wer ist fähig?

Tucker: „Wer hat Nord Stream gesprengt?“ Putin: „Sicherlich Sie“. Tucker: „Ich war an dem Tag beschäftigt. Ich habe Nord Stream nicht gesprengt.“ Putin: „Sie persönlich haben vielleicht ein Alibi, aber die CIA hat kein Alibi.“

Zum Nachweis der NATO-Beteiligung: „Im Propagandakrieg ist es schwierig, die Vereinigten Staaten zu schlagen, weil sie alle Medien der Welt kontrollieren…. Wir können einfach unsere Informationsquellen ins Rampenlicht stellen, aber wir werden keine Ergebnisse erzielen“.

Über das deutsche Schweigen zu Nord Stream: „Die heutige deutsche Führung lässt sich mehr von den Interessen des kollektiven Westens als von ihren nationalen Interessen leiten“.

Über globale Allianzen und Sicherheit: „Sicherheit sollte geteilt werden und nicht für die goldene Milliarde gedacht sein. Das ist das einzige Szenario, in dem die Welt stabil, nachhaltig und berechenbar sein kann.

Zum Einsatz des US-Dollars als politisches Instrument: „Den Dollar als außenpolitisches Kampfinstrument einzusetzen, ist einer der größten strategischen Fehler der politischen Führung der USA“.

Zu den Auswirkungen der Sanktionen und der Abkehr vom Dollar: „Sogar die Verbündeten der Vereinigten Staaten bauen jetzt ihre Dollarreserven ab…“. Es waren nicht wir, die die Verwendung des US-Dollars verboten haben. Es war die Entscheidung der Vereinigten Staaten, unsere Transaktionen in US-Dollar einzuschränken“.

Zum Verhältnis zu China: „Chinas außenpolitische Philosophie ist nicht aggressiv. Die Idee ist, immer einen Kompromiss zu suchen.

Zu möglichen Veränderungen in den Beziehungen zwischen den USA und Russland: „Es geht nicht um die Persönlichkeit des Führers. Es geht um die Denkweise der Eliten, um die Art und Weise, wie man mit Führern umgeht. Wenn in der amerikanischen Gesellschaft die Idee der Vorherrschaft um jeden Preis, auch mit Gewalt, vorherrscht, wird sich nichts ändern“.

Über das Wesen der Macht in den USA: „Es ist sehr schwierig für uns, das alles zu klären. Wer entscheidet bei den Wahlen? Jeder Staat regiert sich selbst… Es gibt zwei Parteien, die dominieren: die Republikaner und die Demokraten“.

Über Christentum und Gewalt: „Es ist sehr einfach, wenn es darum geht, sich selbst, seine Familie und sein Land zu schützen. Wir greifen niemanden an… Und wir beschützen unser Volk, uns selbst, unsere Heimat und unsere Zukunft“.

Tucker fragte auch nach dem inhaftierten WSJ-Reporter Evan Gershkovich:

Tucker: Ich habe nur noch eine letzte Frage. Es geht um jemanden, der in den Vereinigten Staaten sehr berühmt ist. Hier wahrscheinlich nicht. Evan Gershkovich ist Reporter beim Wall Street Journal. Er ist 32 Jahre alt. Und er sitzt seit fast einem Jahr im Gefängnis. Das ist eine große Geschichte in den USA. Und ich möchte Sie einfach direkt fragen, ohne auf die Details oder Ihre Version der Ereignisse einzugehen, ob Sie bereit wären, ihn als Zeichen Ihres Anstands freizulassen und ihn in die Vereinigten Staaten zurückzubringen.

Wladimir Putin: Wir haben so viele Gesten des guten Willens aus Anstand gemacht, dass ich glaube, dass sie uns ausgegangen sind. Wir haben noch nie erlebt, dass sich jemand in ähnlicher Weise revanchiert hat. Theoretisch können wir aber sagen, dass wir das nicht ausschließen, wenn unsere Partner entsprechende Schritte unternehmen. Wenn ich von Partnern spreche, meine ich in erster Linie die Fachstellen. Die Fachdienste stehen miteinander in Kontakt. Sie sprechen darüber. Es gibt kein Tabu, dieses Problem zu lösen. Wir sind bereit, das Problem zu lösen, aber es gibt bestimmte Bedingungen, die über die Kanäle der Sonderdienste diskutiert werden. Ich glaube, dass eine Einigung möglich ist.

