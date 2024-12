Achtzehn mögliche Ursachen für Deinen schlechten Schlaf

Niki Vogt auf Telegram folgen

Volkskrankheit Schlafproblem? – Nie wieder schlecht schlafen!

Ein Interview von „Die Unbestechlichen“ von Niki Vogt mit Norbert Heuser

Unser Gast, Norbert Heuser, hatte selbst nie Schlafprobleme. Aber er entdeckte im Laufe der Jahre in seiner Tätigkeit als Life-Coach, wie viele Mitmenschen davon betroffen sind und wie sehr das ihr Leben und ihre Gesundheit beeinträchtigt. Und diese Zahl scheint ständig zu steigen.

Das war ein Anlass für den Lebensberater Norbert, der Sache auf den Grund zu gehen. Über die Zeit und durch genaue Beobachtungen und Gespräche erarbeitete er eine Liste von 18 möglichen Ursachen, die er hier mit Niki Vogt zusammen durchgeht und Lösungen anbietet. Mancher wird sich darin wiederfinden.

Jeder kann anhand dieser Checkliste entdecken und erkennen, welche dieser Ursachen für ihn selbst speziell zutreffend sein könnten: Eine Chance, diesen Zustand seiner Lebensführung und der daraus resultierenden Schlafprobleme und somit seinen Schlaf zu verbessern. Natürlich zeigt Norbert auch die Möglichkeiten auf, wie man sein Schlafproblem lösen kann – und zwar nicht mit Tabletten.

Manchmal sind es eigentlich sehr einfache und einleuchtende Dinge, wie blaulastiges Licht an Nachmittags zu vermeiden, weil die Zirbeldrüse tief in unserem Gehirn die Lichtfarbe der Umgebung über die Augen wahrnimmt. Und blaulastiges, ultravioletthaltiges Licht ihr signalisiert, dass es mitten am Tag ist. Warmes, gelb bis rötliches Licht dagegen heißt für die Zirbeldrüse, es ist Abend und sie schüttet das Hormon Melatonin aus, dass den Körper auf die Nachtruhe und einen erholsamen Schlaf vorbereitet.

Denn eines muss man wissen: Was das Gehirn am Tag so verarbeitet, hinterlässt durch die Arbeit der Neuronen, also der Nervenzellen im Gehirn, Proteinmüll, der entsorgt werden muss. Und das geht nur im Schlaf. Da wird aufgeräumt.

Eine wichtige Rolle spielt hier auch Alkohol oder Coffeingenuss. Kaffeetrinker haben oft einen schlechten Schlaf, denn Coffein löst im Körper eine biologische Kampf-oder-Flucht-Reaktion aus, die den Körper und das Gehirn auf „Alarm“ schaltet und glockenwach macht. Das Coffein erzeugt einen Alarmmodus im Körper, weil es chemisch unserem körpereigenen Stresshormon sehr ähnlich ist.

Der Körper unter Stress aktiviert das sympathische Nervensystem. Bedeutet: Du hast weniger Hunger, Dein Herz schlägt schneller, die Muskeln sind leistungsbereiter, Schmerzempfinden wir gedimmt, Reaktionen sind schneller, denn Du musst ja einsatzbereit sein. Das parasympathische Nervensystem wird dagegen heruntergefahren. Das aber sorgt für Entspannung, Heilung , Regeneration, innere Ruhe, Gelassenheit. Verstehst Du, warum Du nach Kaffeegenuss nicht schlafen kannst? Was Coffein so mit Deinem Körper macht, das kannst Du in Norberts Buch „Kaffeesucht & Coffeiniker – Jeder Kaffeetrinker ist ein Drogenabhängiger“ nachlesen: https://protectpro.info/norbertbuecher/

Natürlich ist auch eine gesunde und maßvolle Ernährung, leichte Bewegung, wie einen Abendspaziergang zu machen, um Sauerstoff zu tanken und in eine ausgeglichene Stimmung zu kommen ebenfalls förderlich. Das sind nur ein paar Dinge von dem umfänglichen Erfahrungswissen Norberts, das er Dir hier im Gespräch bei den Unbestechlichen mitgeben kann.

Norbert entwickelte zusätzlich noch eine Technik, basierend auf Quantenphysik, die speziell bei den Ursachen effektiv hilft, die der Einzelne eben leider nicht selbstständig verbessern kann, beispielsweise bei Erdstrahlen (Geopathie) und 4G und 5G Strahlung.

