Ärzte und Wissenschaftler haben genug: Vielgeschlechtlichkeit ist ein ideologisch-soziologisches Konstrukt – und lasst die Kinder in Ruhe!

Von Niki Vogt

Die Onlinezeitung „Welt“ zeigt einmal Mut und veröffentlicht die Dokumentation einer Gruppe von Ärzten und Wissenschaftlern, die nicht mehr mit ansehen können, wie Kinder schon rücksichtlos mit direkt und massiv sexuellen und transsexuellen Themen und Sprache traktiert werden und ihnen eingetrichtert wird, sie müssten sich „frei“ entfalten und ihr ganz persönliches Geschlecht entwickeln. Kleine Jungens sollen sich als Drag Queens verkleiden, es werden schonungslos sexuelle Dinge unverblümt und in abstoßender Sprache thematisiert. Die Wissenschaftler wollen hier zum Schutz der Kinder einschreiten. Endlich!, kann man da nur sagen.

In dem Artikel in der Online-Zeitung „Welt“ fragen die Naturwissenschaftler und Mediziner, warum Kinder bei in den Kinderprogrammen von ARD und ZDF „indoktriniert und – anstelle einer altersgerechten Sexualaufklärung – aufdringlich sexualisiert“ werden.

Der Beitrag der Wissenschaftler enthält auch einen Aufruf mit rund 100 Erstunterzeichnern. Darin wird der öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ÖRR) aufgefordert, „biologische Tatsachen und wissenschaftliche Erkenntnisse wahrheitsgemäß darzustellen„. Die Wissenschaftler „fordern eine Abkehr von der ideologischen Betrachtungsweise zum Thema Transsexualität und eine faktenbasierte Darstellung biologischer Sachverhalte nach dem Stand von Forschung und Wissenschaft.“

In einem 50-seitigen Dossier belegen die Naturwissenschaftler und Ärzte ihre Kritik and ARD und ZDF mit konkreten Zitaten und Beschreibungen. So schreiben Rieke Hümpel, Uwe Steinhoff, Antje Galuschka, Alexander Korte, Marie Vollbrecht in der Welt:

„Unsere Zusammenstellung dokumentiert falsche Darstellungen und tendenziöse Berichterstattung, Begriffsverwirrung und Bedeutungsverschiebung: Wissenschaftler und Kritiker werden in vielen Sendungen nicht gehört, fragwürdigen ‚Experten‘ hingegen wird unter dem fadenscheinigen Vorwand der ‚Toleranz‘ viel Raum gegeben, derweil man auf kritische Nachfragen völlig verzichtet. (…) In TV-Sendungen, Rundfunkbeiträgen und auf den Social-Media-Kanälen des ÖRR ist zudem – immer ausgehend von der Falschaussage der Vielgeschlechtlichkeit – ‚trans‘ ein Dauerthema“

Da kommen Berichte zum Einnehmen von Pubertätsblockern oder gegengeschlechtlicher Hormone. Sogar die chirurgische Entfernung von Penis, Brust und Gebärmutter wird vor den Kindern breit ausgewalzt. Die seelischen und körperlich schweren und irreversiblen Folgen solcher schweren Eingriffe werden dabei überhaupt nicht geschildert oder bestenfalls nebenbei – sozusagen als Petitesse – erwähnt.“

Sogar in der „Sendung mit der Maus“, vor der daheim die Kleinsten schon sitzen, werden immer wieder den Trans-Lobbygruppen ein Forum und breites Gehör gegeben um deren Ansichten und Forderungen den kleinen Kindern schon nahezubringen. Es wird immer wieder permanent postuliert, man könne sein biologisches Geschlecht beliebig wechseln, indem man sich selbst eben als ein anderes Geschlecht sieht und empfindet. Von den Leidenswegen und Selbstmordgedanken vieler junger Menschen, die auf diese Propaganda hereingefallen sind und nun darunter leiden, dass sie sich haben irreversibel haben „umbauen“ lassen – kein Wort!. Die Trauer derer, die ein paar Jahre später begreifen, dass sie ihren echten, natürlichen Körper nicht mehr haben und selbst ein „zurück-Operieren“ ihn nicht wiederbringen kann, kann man (in Englisch) auf der Plattform „reddit“ lesen. Es sind herzzerreißende Beiträge dort.

Auf der Seite „alternative Presse“ hat sich der EU-Abgeordnete Joachim Kuhs die Mühe gegeben, einige der Klagen verführter Trans-Jungendlicher zu übersetzen:

Grublove: Ich vermisse meine Brüste so

Ich sitze weinend im Bett, weil ich meine Brüste so sehr vermisse. Mit 18 habe ich mir meine Brüste entfernen lassen, jetzt bin in 27. Auch wenn ich Implantate bekomme, werden es trotzdem nie wieder meine Brüste sein. Ich will meine wieder. Nicht nur, dass es meine waren, sie haben auch noch toll ausgesehen. Ich bekomme sie nie wieder. Ich hätte das nie für möglich gehalten. Ich war mir 10000000%ig sicher, dass das die richtige Entscheidung war. Aber in den vergangenen Jahren ist es mir klar geworden, und es ist so verdammt schwer zu akzeptieren und zu begreifen. Ich trauere jetzt um meinen alten Körper. Er fehlt mir so sehr. Wenn ich heute Mädchen sehe, egal welche, bin ich sowas von neidisch. Sie haben wenigstens noch ihren natürlichen Körper. Ich fühle mich wie ein Betrüger. Ich kann nicht mal mehr behaupten, ein Mädchen zu sein, obwohl ich es bin. Meine Stimme ist im Arsch. Ich habe keine Titten mehr. Ich habe ständig Angst, nicht als Mädchen durchzugehen. Ich bereue es so sehr, dass es mich auffrisst.

LostSoul1911: Ich habe mir mit 18 die Brüste entfernen lassen, weil ich bescheuert war. Jetzt bin ich 20 und habe schon den Verlust meiner Brüste beweint, aber jetzt wird es mir immer mehr bewusst, was ich mir angetan habe. Jetzt kommt die Trauer wieder über mich, nur anders. Du bist nicht allein.

Grublove: Das tut mir so Leid. Es tut so verdammt weh. Danke, dass du mir gezeigt hast, dass ich nicht alleine bin. 18 ist so verdammt jung. Ich weiß, man ist mit 18 offiziell erwachsen, aber mein Gott, ich wünsche mir, jemand hätte mich überzeugt, mir das nicht anzutun.