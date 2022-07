Das „Menschenvieh“ wehrt sich: Georgia Guidestones gesprengt, das „Stonehenge“ der Globalisten abgerissen (+Videos)

Niki Vogt auf Telegram folgen

von Niki Vogt

Es gibt immer wieder symbolträchtige Augenblicke. Die Flugzeuge in das World Trade Center war ein epochemachender Moment, der Brand der Kathedrale Notre Dame war ebenfalls ein Stich ins Herz einer Nation. Nun ist es einer ins Herz der dunklen Gruppe der globalen Neue-Weltordnung-Billionäre. Nicht, dass es ihnen schaden oder sie aufhalten würde. Aber es signalisiert ihnen, dass immer mehr Menschen quer über die Welt sehr genau wissen, was gerade vor sich geht und welche Pläne „die da oben“ mit „uns“ haben. Dass es vielleicht doch nicht alles so gut für sie läuft, wie sie es sich vorgestellt haben. Dass das „human cattle“, das Menschenvieh, doch nicht so einfach zu lenken ist und alle die Dinge glaubt, die ihm vorgesetzt werden.

Wer es nicht weiß: Die Georgia Guide Stones (die Leitsteine oder Wegweiser-Steine von Georgia, um die es hier geht) wurden von letztendlich Unbekannten errichtet auf einem Stück Land, dessen Besitzer und Eigner sich auch nicht ausfindig machen lässt. Es sind vier riesige Steintafeln, astronomisch ausgerichtet und allerlei Schnickschnack mit Sonnenstand, Sonnenwenden, Tag-und-Nacht-Gleichen und kosmischem Tamtam, eingemeißelten Schriften in acht lebendigen Sprachen auf den großen Tafeln und im Umlauf an den Seiten der Deckplatte oben in alten Sprachen (Altgriechisch, Sanskrit, Babylonisch, ägyptische Hieroglyphen). Diese sagen kurz und bündig: „Mögen uns diese Richtlinien in ein Zeitalter der Vernunft führen“. Der/die Auftraggeber blieben immer anonym. Derjenige, der die Aufträge bei den Steinmetzen vergab, benutzte einen Decknamen. Es gibt eine Steintafel im Boden, unter der eine Zeitkapsel liegen soll.

Was allerdings nicht stimmt ist, dass das Monument „bei Nacht und Nebel errichtet“ wurde. Es gab eine Einweihungsfeier. Irgendwelche Leute von großer Bedeutung waren wohl nicht dabei. Das ganze Projekt war aber viel zu teuer und aufwendig, als dass irgendein Spaßvogel das durchgezogen haben kann. Schon allein die Schriften einzumeißeln hat ein Vermögen gekostet. Die ganze astronomische Planung macht auch niemand nebenbei und nur das Granitmaterial dürfte den Preis eines gehobenen Einfamilienhauses gekostet haben. Die Maschinen und Arbeiter haben das auch nicht als Freizeitbeschäftigung gemacht, der Grundstückspreis draußen in der Pampa dürfte eher überschaubar gewesen sein. Dennoch sind die Eigentümer und Auftraggeber nicht zu ermitteln.

Die Texte auf den Schrifttafeln sind zehn Gebote, was an die zehn Gebote auf den Steintafeln erinnert, die Gott selbst an Moses übergeben hat, dass sie als Richtlinien an die Menschen gegeben werden. Darin wird jeder als Mensch persönlich von Gott angesprochen: „Du sollst keinen anderen Gott neben mir haben“, „Du sollst nicht töten.“ „Du sollst Vater und Mutter Ehren“ usw. usf.

Auf den Steintafeln der Georgia Guidestones aber wird der einzelne Mensch nicht angesprochen, sondern die, die das „Menschenvieh“ verwalten. Die Gebote sprechen alle nie die Menschen selbst an, sondern geben Regeln vor, wie die Menschheit „zu halten“ sei: „Halte die Menschheit unter 500 Millionen im ewigen Gleichgewicht mit der Natur“. Was im Klartext bedeutet „Reduziere die Menschheit auf 500 Millionen“. Das wiederum bedeutet um mehr als 90 Prozent! „Steuere die Fortpflanzung weise“ … So pathetisch das alles klingt und so vernunftbetont, allein diese Formulierung macht unmissverständlich klar, dass es sich hier um die Regeln einer „übermenschlichen“ Herrscherklasse handelt, die die Menschheit als ihr Eigentum und Viehzeug betrachtet. Da darf man sich auch nicht wundern, dass viele denken, die Impfung mit all ihren Nebenwirkungen und Impftoten sei eine der Maßnahmen dieser elitären Zirkel, der Masse des Menschenviehs Herr zu werden, um auf die anvisierten 500 Millionen zu kommen. Besonders wichtig am Schluss ist der wiederholte Befehl: „Sei kein Krebsgeschwür auf dieser Erde – lasse Raum für die Natur – lasse Raum für die Natur.“

Wie man in diesen hehren Übermenschenkreisen dann Gebot Nummer acht („Würdige Wahrheit – Schönheit – Liebe – bei der Suche nach Harmonie mit dem Unendlichen“) mit dem beispiellosen Super-Genozid von etwa sieben Milliarden Menschen vereinbart … ?

Diese 10 Gebote laut(et)en:

„Halte die Menschheit unter 500.000.000 in andauerndem Gleichgewicht mit der Natur.“

„Vereine die Menschheit mit einer neuen Sprache.“ „Steuere die Fortpflanzung weise – um Tauglichkeit und Vielfalt zu verbessern.“ „Beherrsche Leidenschaft – Glaube – Tradition und alle Dinge mit gemäßigter Vernunft.“ „Schütze Menschen und Nationen durch faire Gesetze und gerechte Gerichte.“ „Lass alle Nationen ihre eigenen Angelegenheiten intern regeln und internationale Auseinandersetzungen vor einem Weltgericht beilegen.“ „Vermeide kleinliche Gesetze und unnütze Beamte.“ „Schaffe ein Gleichgewicht zwischen den persönlichen Rechten und den gesellschaftlichen Pflichten.“ „Würdige Wahrheit – Schönheit – Liebe – bei der Suche nach Harmonie mit dem Unendlichen.“ „Sei kein Krebsgeschwür auf dieser Erde – lasse Raum für die Natur – lasse Raum für die Natur.“

Wir Menschen gelten bei diesen Leuten nicht nur als Menschenvieh, sondern wir sind in ihren Augen ein „Krebsgeschwür auf dieser Erde“. Mit anderen Worten: Wahrheit, Schönheit, Liebe erfordert es ja dann geradezu, die Menschheit vom Angesicht dieser Erde wie ein ekelhaftes Krebsgeschwür zu tilgen? Ein kleiner Rest darf bleiben, sozusagen als Zootier, das man eingehegt hat? Ist das wirklich gemeint?

Wie gesagt, es ist unklar, wer dieses moderne Stonehenge errichtet hat. Vielleicht – aber nur vielleicht – ist es auch ein reicher Neo-Malthusianer-Sonderling, der diese Neue Weltordnungsagenda so glühend verehrt, dass er das auf eigene Initiative hat errichten lassen.

Die einen verehren diese Leitlinien als ein Dokument aufgeklärter Verstandeswesen, die Frau von John Lennon, Yoko Ono komponierte sogar einen Song dazu. Andere sehen darin das „Stonehenge der neuen Weltordnung“, dass die Menschheit auf ein Zehntel herunter dezimieren will und in Unfreiheit hält. Viele sehen darin sogar ein Stonehenge der Satanisten. Vieles, was heute stattfindet, passt zu den Geboten auf den Steinen und beflügelt jene, die in dem Monument eine „dreiste Provokation der satanischen Weltelite“ sehen, die sich zum Herr über die Menschen aufschwingt.

Und es gibt anscheinend noch weitere Zusammenhänge. So schreibt der Wochenblick:

Schon seit ihrer Enthüllung am 22. März 1980 sind sie Gegenstand zahlreicher „Verschwörungstheorien“. So ist für manche schon das Datum in der englischen Schreibweise 03.22 ein Hinweis auf den Geheimbund Skull and Bones der Universität Yale, der sich auch als „Order 322“ (Ordnung oder Orden) bezeichnet. Die ehemaligen US-Präsidenten George Bush und sein Sohn George Walker Bush gehören diesem Orden ebenso an wie der damalige Konkurrent des Junior-Bushs um die Präsidentschaft, John Kerry.

Wenig erstaunlich, dass bei all den Hintergründen, Konnotationen und seltsamen Geboten jetzt, wo es tatsächlich so scheint, dass die WEF-Globalisten diese Ziele umsetzen könnten, das „Stonehenge der NWO“ attackiert wird. Zwar riss die Sprengung in der Mittwochnacht nur einen der vier Flügel weg, aber das Bauwerk ist nun einsturzgefährdet und musste abgerissen werden. Die Überwachungskameras zeigen die Explosion, die die Anwohner im Umkreis aufweckte – und ein mögliches, silbergraues Fluchtauto, in dem die wahrscheinlichen Täter sich entfernten. Die Polizei fahndete nach den Tätern, als hätten die gerade das World Trade Center gesprengt. Offensichtlich ist die Riege der Mächtigen erzürnt und das NWO-Stonehenge hat wohl doch große Bedeutung für sie. Jedenfalls stellte das FBI Georgia selbst die Aufnahmen der Sicherheitskameras (die überall um das Monument herum aufgebaut sind) ins Netz:

(2/3) The videos show the explosion and a car leaving the scene shortly after the explosion. No one was injured. pic.twitter.com/8YNmEML9fW — GA Bureau of Investigation (@GBI_GA) July 6, 2022

(3/3) For safety reasons, the structure has been completely demolished. pic.twitter.com/hrpqN2Sphr — GA Bureau of Investigation (@GBI_GA) July 6, 2022

Es gibt aber keine Videos von dem Monument selbst und wie die Täter die Sprengladung anbringen. Möglicherweise wurden die Kameras und dadurch die Daten durch die Detonation zerstört. Wahrscheinlich aber sendeten die Kameras die Daten direkt an die nächste Polizeistation, denn die Steine waren schon öfter Ziel von Anschlägen, Farbschmierereien und wütenden Kommentaren.

Es wurde erstaunlicherweise auch sofort alles abgerissen und planiert. Normalerweise hätte man doch Ermittlungen und Untersuchungen durch Experten erwartet. Dass jetzt alles so flott entfernt wird, ist schon ein bisschen seltsam. So wundert sich auch ein Twitterer darüber, dass es „ganz schön flott ging, so schwere Ausrüstung dorthin zu bringen, aufzubauen und die Sprengung durchzuziehen, alles am selben Tag“ (bzw. in derselben Nacht):

Pat Reilly:

F in chat for the evil Georgia Guidestones.

We will not miss you!

Roe V Wade falls and now this!

God wins! If the explosion was going to be investigated… that was pretty damn fast to bring heavy equipment out and finish knocking them down… same day pic.twitter.com/Jk38V9j7mH — RabidCatz (@RabidCatz) July 7, 2022

Nun, sei es, wie es ist. Vielleicht haben die Globalen Eliten es auch selbst entfernt, um diese Texte zu vernichten, die aber so oft und ausgiebig dokumentiert sind, dass das nicht sinnvoll wäre. Dazu gibt es zu viele Fotos und es lenkt gerade jetzt die Aufmerksamkeit auf dieses Monument und seine Botschaft, was dann genau das Gegenteil bewirkt. Möglicherweise war das – neben der Wut der Täter auch das Motiv für diesen Anschlag.

Die Amis wären nicht die Amis, wenn sie nicht auch sofort ein Bild-Meme mit Trump dazu hätten:

Jemand, der sich eingehend mit diesem Monument beschäftigt hat, ist der Schweizer Armin Risi. Seine Erklärungen sind sehr spannend und er begründet es auch sehr stringent. Auch er zieht die Linie zu „Skull and Bones“.

Nun sind sie also dem Erdboden gleich gemacht, die NWO-Wegweisersteine.

Einmal abgesehen davon, dass auch Gewalt gegen Sachen nicht legitim ist, finde ich persönlich es eigentlich schade, denn die Georgia Guidestones hätten kommenden, dezimierten Generationen gezeigt, zu was es führt, wenn eine kleine Clique zu reicher, zu mächtiger Globalisten sich in ihrer Hybris das Recht herausnimmt, über Tod und Leben von Milliarden Menschen zu bestimmen. Kriege herbei zu führen, Menschen verhungern und verarmen zu lassen, mit toxischen Impfstoffen zu traktieren, lückenlos zu überwachen und zu kontrollieren.

Selbst Gott lässt dem Menschen die Freiheit, Gutes oder Böses zu tun, wofür er sich am Ende verantworten muss. Auch wenn sich diese globalen Billionäre gern selbst und untereinander glauben machen, dass sie die Weisheit und Intelligenz mit Löffeln gefressen und damit das Recht haben, das dumme Menschenvieh nach Belieben als ihr Eigentum zu traktieren – der Selbstbetrug geht nicht bis in die letzte Stunde. Sie werden sich ganz am Ende ihres Lebens genau wie jeder Mensch, ihrer Taten bewusst sein und vor Gott, dem wahren Richter stehen.

(Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite „dieUnbestechlichen.com„)