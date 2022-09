Andreas Clauss: „Freiheit ist selbstbestimmtes Leben ohne Angst“ – ein großer Vordenker ging vor 6 Jahren von uns

von Niki Vogt

Heute ist es genau sechs Jahre her, dass Andreas Clauss von dieser Welt gegangen ist. Die das Glück hatten, ihn kennenzulernen, werden ihn niemals vergessen. Er war ein ungewöhnlicher Mensch und bei all seinen Warnungen und seinem Einsatz für eine bessere Zukunft (als die, die er befürchtete), ein fröhlicher Zeitgenosse, warmherzig, witzig, hochintelligent, umgänglich und trotz allem positiv.

Er starb am 22. September 2016 und noch im März schrieb er einen Rundbrief, der entgegen allen schlechten Prognosen für seinen Tumor am Hals, dennoch sehr optimistisch war. Er probierte jede schulmedizinische und alternative Behandlungsmethode aus, von Geistheilung über Homöopathie und Medikamente war alles dabei. Nichts half.

Aber er überlebte die schlechte Diagnose der Ärzte deutlich. Sie hatten sein Ableben noch vor Januar 2016 prophezeit und Andreas schrieb:

Dazu kam es leider doch nicht. Aber seine Arbeit reicht über sein diesseitiges Leben hinaus. Der Selbsthilfeverein „Autarkes Leben“ war und ist noch vielen Menschen ein Licht und eine Befreiung. Die Losung des Vereins „Freiheit ist ein selbst bestimmtes Leben ohne Angst“ war im Grunde die Essenz von Andreas‘ eigenem Leben.

Seine Stiftung, die „Novertis“ mit dem hübschen Kolibri, die er ins Leben gerufen hatte – zusammen mit guten Freunden – besteht heute noch. Und was auf der Startseite dieser Stiftungswebseite steht, zeigt, dass er als der Hauptimpulsgeber und inhaltlich herausragender Intellekt sehr weitsichtig war. Was er damals sah, ist heute da:

Euro und Dollar liefern sich auf Ihrer Fahrt in das Chaos und die Beliebigkeit ein heißes Kopf-an Kopf-Rennen. Beim Blick auf Kurstafeln sollte man nicht vergessen, daß es nur Papier ist, in der Regel nicht einmal das – Leuchtziffern auf Computerdisplays aus dem Nichts geschaffen und gegen Verschuldung kreiert, wovon immer mehr Gebrauch gemacht wird. Das Wort Wertpapier setzt sich aus 2 Substantiven zusammen: Wert und Papier. Und diese gehen gerade getrennte Wege. So haben in absehbarer Zukunft einige wenige die Werte und viele andere das Papier oder die Illusion auf Wert. Nichts ist, wie es scheint!

Wenn Sie weiter dem System, den Banken und dem Papier vertrauen, dann lohnt sich der Besuch dieser Seite mit allen Ihren Informationen, die weiteren Verlinkungen, etc. für Sie nicht. Es würde Sie nur unnötig aufregen.

Für die Wenigen die übrig bleiben – schön, dass Sie da sind. Ob hier Wahrheiten für Sie dabei sind, sollten Sie selbst herausfinden, auf jeden Fall aber bekommen Sie eine etwas andere Wiederspiegelung der Realität.