„Plötzlich und unerwartet“ – 3 Journalisten bei WM verstorben + Update Obduktion

Uns braucht hier lediglich der Endothelschaden zu interessieren, also die Beschädigung der hauchdünnen Innenschicht unserer Blutgefäße. Sie ist gesunderweise so glatt, dass die Blutzellen nahezu reibungsfrei an ihr vorbeigleiten können. Man kann sie mit der Teflonbeschichtung in der Bratpfanne vergleichen. Wenn diese Schicht zerkratzt wird, backen die Pfannkuchen dort an. Eine Beschädigung unserer Blutgefäß-Innenschicht kann ebenso unterschiedlich in Erscheinung treten. (…)

So auch im Rahmen der Impfung gegen SARS-CoV‑2. Gespritzt wird nämlich in die gut durchblutete Muskulatur der Schulter. Ein Teil der Dosis gelangt so in die Blutbahn und wird verteilt, erreicht folglich überall im Körper die Blutgefäß-Innenschicht und wird von deren Zellen aufgenommen. (…) Entscheidend ist, dass eine mRNA immer der Bauplan für ein bestimmtes Eiweiß ist – in diesem Fall der Bauplan für das Corona-Spike-Protein. Die Endothel-Zellen werden also die Corona-typischen Spikes in ihren Eiweißfabriken (Ribosomen) herstellen und sie anschließend in Richtung Blutbahn an der Zelloberfläche präsentieren.

Das allgemeine Prinzip des Endothelschadens wird nun gleich in doppelter Hinsicht konkretisiert. Schon die Spike-präsentierenden Endothelzellen sind abnormal. Vollends tragisch wird jedoch deren Attackierung durch Lymphozyten (Abwehrzellen), die diese Gelegenheit nutzen, um Antikörper gegen das Spike-Protein zu bilden, denn das „immunologische Gedächtnis“ soll uns ja fortan vor dem „Feind“ mit diesem Spike, also vor SARS-CoV‑2 beschützen. Dieser Angriff allerdings macht das Endothel zum Ort einer Entzündung. Mehr Endothelschaden geht fast nicht. Vielleicht werden die Endothelien sogar vorübergehend zerstört.“