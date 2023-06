Niki Vogt auf Telegram folgen

Erklärung des Verteidigungsministers der Russischen Föderation an die obersten Führer der russischen Streitkräfte:

Guten Tag, liebe Kollegen!

Zu Beginn möchte ich Sie über den Verlauf der speziellen Militäroperation informieren.

Die ukrainischen Streitkräfte setzen ihre Offensivoperationen in Richtung Süd-Donezk, Saporischschja und Donezk fort. Die Region Kiew setzt große Mengen westlicher Waffen und Eliteeinheiten ein, die von NATO-Ausbildern trainiert werden.

Seit dem 4. Juni 2023 haben die Streitkräfte der Ukraine 263 Angriffe auf Stellungen der russischen Streitkräfte durchgeführt.

Dank des kompetenten und engagierten Handelns der russischen Einheiten konnten alle Angriffe abgewehrt werden, der Feind hat seine Ziele nicht erreicht.

Nach unseren Informationen plant das Kommando der ukrainischen Streitkräfte Angriffe auf das Gebiet der Russischen Föderation, einschließlich der Krim, mit HIMARS- und Storm Shadow-Raketen.

Die Stationierung dieser Raketen außerhalb der militärischen Sondereinsatzzone wird als direkte Beteiligung der USA und des Vereinigten Königreichs an dem Konflikt angesehen und wird zu sofortigen Vergeltungsschlägen auf Entscheidungszentren auf ukrainischem Gebiet führen.

Bisherige Vergeltungsschläge vermochten den Kriegsrausch des «vereinten Westens» [noch] nicht zu bremsen

Von REDAKTION | Die atlantischen Kriegsfalken und ihre europäischen Hilfswilligen sind leichtsinnige und verantwortungslose Führer, die ohne Gewissen über Leichen gehen. Der «vereinte Westen» kann sich nicht vorstellen, dass Russland, als die militärisch und technisch klar überlegene Macht, Eskalationen und Provokationen der Westmächte zum Anlass nehmen könnte, hart und kompromisslos zurückzuschlagen.

Im März haben russische Hyperschallraketen des Typs «Kinschal» dank einer Technologie über die der Westen noch lange nicht verfügen wird, einen NATO Kommandobunker in der Ukraine pulverisiert, wobei diesem Angriff rund 300 „NATO Offiziere“ zum Opfer fielen. Es waren vor allem US-Stäbe, neben Offizieren anderer Nationen. Der Bunker erstreckte sich bis 120 m unter die Erdoberfläche, sodass Probleme bestehen, an alle Leichen heranzukommen und sie auch zu bergen.

Ein zweiter Vergeltungsschlag Russlands, der noch Ende Mail erfolgte, galt dem Hauptquartier des militärischen ukrainischen Nachrichtendirektorats in Kiew.

Dutzende russische unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) griffen zwei Tage vor der Operation das Hauptquartier des ukrainischen militärischen Nachrichtendienstes an. Die Drohnen wurden eingesetzt, um versteckte Positionen der Luftverteidigungssysteme IRIS‑T und Patriot aufzuspüren. Nach dem Angriff der UAVs war ein Großteil der Munition der Luftverteidigungssysteme verschossen und das Abwehrsystem nicht mehr voll verteidigungsfähig.

Darauf folgte der russische Hauptschlag auf das ukrainische Nachrichten-Direktorat, der nach der Einschätzung von Militärexperten mit Marschflugkörpern des Typs Ch-35 Uranus oder P‑800 Oniks durchgeführt wurde:

Man geht von einem Einschlagsmuster aus, wonach die erste Rakete die Decken des Hauptgebäudes durchbrach und nur in der Tiefe explodierte, ohne die tragenden Strukturen zu beschädigen, wodurch der Ausgang und die Übergänge zwischen den Ebenen blockiert wurden. Die zweite Rakete traf das Objekt von der Seite des Flusses und flutete die Untergeschosse.

Selbst die grossen Verluste unter dem eignen militärischen Personal scheinen die Führer der westlichen Kriegstreiber nicht zu belasten. Verwöhnt durch ihre vormalige Überlegenheit dank Kriegen gegen Drittstaaten mit unterlegenen Waffen in vergangenen Jahrhunderten, glaubt die atlantische Kriegsfraktion Russland mit Hilfe einer Kombination bestehend aus einer hochgerüsteten Angriffsarmee der Marke «Bandera-SS & Nachfahren» und einem Coup d’état in Moskau, zugesichert von den fünften Kolonnen innerhalb Russlands, in einem Blitzschlag niederwerfen zu können. Doch diese Operation ist hängen geblieben und wurde von russischen Patrioten in seiner ganzen Tragweite durchschaut und durchkreuzt.

Unser-Mitteleuropa berichtete darüber, wie beispielsweise Professor Sergej A. Karaganow oder hochgestellte Vertreter des Landes über solche Gefahren denken:

