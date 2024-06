Nur mal eben ganz kurz: Umfrage bei der „WELT“ zur Europawahl: 70% Stimmen für die AfD?!?

Niki Vogt auf Telegram folgen

von Niki Vogt

Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich: Da frohlockt die Presse und verkündet, dass der grauenvolle Messerangriff in Mannheim der AfD geschadet habe, sie habe in Umfragen 1,5% eingebüßt. Das verwundert sehr, denn dieses Massaker (sechs Opfer, der junge Polizist ist dem Messerangriff leider erlegen, was besonders tragisch ist) betrifft ja gerade ein Kernthema der AfD, die ungeregelte Einwanderung und die auf diese Weise mit hereinkommenden Terroristen und radikalen Islamisten. Die Messerangriffe steigen ständig.

Am Montag machte die Zeitung „die WELT“ eine Umfrage zur Europawahl. Unter der Überschrift „Wen wählst Du bei der Europawahl?“ stimmten 79% für die AfD, ALLE anderen Parteien lagen von den Prozenten her im einstelligen Bereich. Da haben allerdings wahrscheinlich ganze Netzwerke sofort eine Welle durchs Netz gestartet und ihr Kreuzchen bei der AfD gemacht.

https://x.com/queru_lant/status/1797698767736705243

Aber auch auf der Webseite von der „Welt“ steht bei 40.589 Teilnehmern an der Wahl die AfD immer noch mit 70 Prozent (bisher, Stand 11:15 Uhr) vollkommen einsam an der Spitze. Da dieses Ergebnis schon durch die Sozialen Medien gefetzt ist, werden wohl viele Stimmen schon dazugekommen sein, nachdem die skandalösen 79% bekannt waren, aber sehr viel hat sich nicht geändert, außer, dass man sehen kann, dass die Grünwählerschaft von zwei auf 11 Prozent angewachsen ist. Da wollte man wohl einen Gegenangriff starten. Genau dahin sind die verlorengegangenen 9% der AfD hingeschaufelt worden. Ein bisschen Kindergartenkrieg …

Aber warten wir mal ab, was die Europawahlen am Ende zeigen.

Ach, á propos Umfragen: Wenn man bei den Umfragen abstimmt, die immer mal irgendwo zwischen den Artikeln der Mainstreampresse stehen, zeigt sich ein ganz anderes Bild als das, was uns immer vermittelt wird: Es ist nicht so, dass es nur eine kleine, dumme, verhetzte Minderheit ist, die mit den Verhältnissen und der Politik in Deutschland höchst unzufrieden ist …

246.400 Abstimmende, das ist nunmal wirklich repräsentativ und Web.de ist keine „rechte“ Insiderplattform – und die allergrößte Anzahl dieser Viertelmillion Wähler hat den Zeiger rechts unten auf Anschlag geknallt.

Auch hier wieder ein Stimmungsbild aus der Realität. 86% stimmen für einen Wirtschafts-Krisengipfel. Ich wette aber, stellte man die Zusatzfrage „Würde ein Wirtschafts-Krisengipfel Ihrer Meinung nach zum Umdenken der Regierung und zur Lösung der Probleme beitragen?“ landete der Zeiger auch über der 80% Marke bei „Nein, auf keinen Fall“.