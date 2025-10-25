Geisterwaffen-Alarm in Deutschland: „UNSICHTBARE“ PISTOLEN AUS DEM 3D-DRUCKER – POLIZEI SCHLÄGT ALARM: „DAS IST DIE NEUE WAFFEN-APOKALYPSE!“

Niki Vogt auf Telegram folgen

von Dirk Lauer in BLOG-NEWS

Was wie Science-Fiction klingt, ist längst bittere Realität – und sie bedroht die Sicherheit im ganzen Land! Immer häufiger tauchen in Deutschland sogenannte „Ghost Guns“ auf – selbstgebaute Schusswaffen, die keine Seriennummer, keine Registrierung und keine Herkunft besitzen. Sie sind unsichtbar für jedes Kontrollsystem, aber tödlich wie echte Pistolen. Mit handelsüblichen 3D-Druckern, Teilen aus dem Baumarkt und Anleitungen aus dem Internet basteln sich Kriminelle, Extremisten und Amokläufer ihre eigenen Waffenarsenale – völlig unentdeckt und unkontrollierbar. Experten warnen: Diese neuen „Geisterwaffen“ könnten bald in jedem Keller, jeder Garage und jeder Online-Bestellung lauern! Das Innenministerium von Schleswig-Holstein bestätigt bereits erste Funde – ein unheilvolles Vorzeichen für eine Welle der Gewalt, die Deutschland noch überrollen könnte.

Die Polizei ist alarmiert, doch die Politik scheint erneut zu schlafen! „Dieses Thema wird in Zukunft eine gewaltige Bedeutung bekommen“, warnt Sven Neumann von der Gewerkschaft der Polizei. Und er meint das wörtlich – denn schon jetzt kursieren im Darknet detaillierte Baupläne, die Schritt für Schritt zeigen, wie man aus Plastik, Schrauben und wenigen Metallteilen eine voll funktionsfähige Pistole oder sogar Maschinenpistole baut. Das ist kein Bastelspaß, sondern brandgefährliche Realität! Selbst der rechtsextreme Täter von Halle baute seine Waffen aus dem Internet nach – zwei Menschen mussten sterben, nur weil es keine technischen Barrieren gab. Heute, sechs Jahre später, ist die Gefahr noch größer: Drucker werden billiger, Materialien besser, und Anleitungen verbreiten sich rasant über soziale Medien. Die Behörden stehen vor einem Albtraum – eine Flut von Waffen, die auf keinem Register existieren, aber überall in Reichweite sind.

Sicherheitskreise sprechen von einem „neuen Zeitalter des Waffenmissbrauchs“, während Politiker hilflos debattieren, ob man Bauanleitungen oder Software verbieten soll. Doch Experten wie Waffenanalyst Lars Winkelsdorf warnen: „Das Problem ist längst außer Kontrolle – was man im Baumarkt kaufen kann, reicht, um eine tödliche Waffe zu bauen!“ Mit jedem Tag wächst die Zahl illegaler Waffen, und niemand weiß, wie viele „Ghost Guns“ bereits im Umlauf sind. Offiziell will das Innenministerium keine Schätzung abgeben – ein Schweigen, das Bände spricht. 2024 wurden in Deutschland über 1.100 Verstöße gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz registriert – Tendenz steigend! Während Bürger sich fragen, ob ihre Kinder noch sicher auf den Schulhof gehen können, basteln irgendwo im Dunkeln neue Täter an ihren unsichtbaren Pistolen. Deutschland sitzt auf einem Pulverfass – und die Zündschnur brennt längst!