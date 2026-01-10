Dao Yoga und Paranormale Chirurgie: Dein heilsamer Weg zu Selbstheilung, Ausgeglichenheit und Weisheit

Niki Vogt auf Telegram folgen

Doris Opferkuch ist zu Gast bei Norbert Brakenwagen und seinem Format „TimeToDo“ auf dem Sender Schweiz5. Norbert besucht die Ärztin Tatjana Lackmann in ihrer Praxis, wo eine ihrer Patienten von ihrer Diagnose und dem weiteren Werdegang ihrer Krebserkrankung berichtet. In ihrer Achselhöhle wurde ein Lymphom mit sehr bösartigen Zellen festgestellt. Man habe sie regelrecht „bekniet“, eine Chemotherapie zu machen, berichtet sie.

Eines war für Doris Opferkuch sicher, sie wollte das nicht. Ein Freund, der bereits eine Ausbildung bei Tatjana gemacht hatte, empfahl ihr, zu Tatjana zu gehen und sich nach deren Methode behandeln zu lassen. Sie beschreibt hier sehr anschaulich, wie sie sich auf die Behandlung eingelassen hat, aber immer noch mit Zweifeln kämpfte.

Doch im Laufe der Behandlung wurde ihr klar, dass sie auf dem richtigen Weg war. Sie verstand sehr bald die Basis dieser uralten Methode der Paranormalen Chirurgie Tatjana Lackmanns. Dem tibetischen, jahrtausendalten DaoYoga.

Eduard Dobuschinsky, ein anderer Patient Tatjanas, hatte, was heute fast schon ein wohlbekannt unter den älteren Männern ist, nämlich Prostatakrebs. Bei ihm hatten sich schon Metastasen an der Wirbelsäule gebildet, die den Spinalkanal verengten und sein linkes Bein „blockierten“, also Schmerzen und eingeschränkte Beweglichkeit. Der Spinalkanal wurde geweitet und eine Bestrahlung der Prostata vorgenommen, es wurde nur leicht besser, doch der Krebs blieb. Über einen befreundeten Arzt, der bei Tatjana Lackmann in der Ausbildung war, kam er zu ihr. Er ist noch in der Behandlung, bemerkt aber schon sehr deutliche Verbesserungen, die auch seiner Frau auffallen.

Und auch eine Ballerina, die bei einer Ballettprobe einen Bruch am am Knöchel erlitten hat, was viele Wochen Ausfall bedeutet hätte, berichtet von unglaublich schnellen Fortschritten durch Tatjanas Methode. Aurora Aleman-Lissitzky ist überglücklich, nach kurzer Zeit wieder auftreten zu können (in beiden Bedeutungen: auf den Fuß und auf der Bühne).

Eine vierte Patientin rundest das Bild ab. Sachro Sakirova berichtet ähnliches. Auch sie war mehr oder weniger zufällig auf Tatjana gekommen. Aber, als sie sich die Videos von Tatjana anschaute wusste sie, dass es der richtige Weg für sie sein würde. „Ich bin meiner inneren Stimme gefolgt“, sagt sie. Das, was sie hier dazu sagt, ist sehr berührend. Sie hat diese Lehren als eigene Energie so verinnerlicht, dass sich für sie eine Tür geöffnet hat und ein tiefes Wissen und Heilung erlangt hat. Sie plant sogar ein wundervolles Projekt. Das wirst Du in dem Video erfahren.

Eine breite Palette, was DaoYoga und Paranormale Chirurgie leisten kann: Krebs wurde besiegt, ohne Chemo, ohne nachhaltige Schädigung des Körpers – durch Selbstheilung, zu der Tatjana Lackmann den Weg zeigt und intensiv begleitet. Verletzungen verheilen schneller, Menschen finden den Urgrund ihrer Seele … Es ist ein erstaunliches Phänomen, aber seit uralter Zeit ein Weg zu sich selbst, der Heilung des ganzen Menschen und der Ausgeglichenheit und Weisheit.