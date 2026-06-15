Das „böse Cholesterin“ hilft dem Immunsystem bei der Krebsbekämpfung!

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von Niki Vogt

Die Studie der Icahn School of Medicine am Mount Sinai in New York City hat eine in der Medizin bisher unangefochtene Behauptung ins Wanken gebracht: Cholesterin ist schädlich, insbesondere das LDL-Cholesterin und dass zuviel Cholesterin die Adern verstopft und die Coronargefäße und das man möglichst niedrige Cholesterinwerte haben sollte.

Was dabei übersehen wurde ist, dass Cholesterin eine entscheidende Rolle bei der Funktion bestimmter Immunzellen, den dendritischen Zellen spielt. Diese sind eine Art Geheimpolizei des Körpers, die Krebszellen aufspüren, erkennen und bekämpfen kann. Diese verzweigten Zellen sind Undercover-Agenten des Körpers. Sie arbeiten überall im Körper und patrouillieren ständig wachsam überall und spüren auch Krebszellen auf. Werden sie fündig, alarmieren sie das körpereigene Immunsystem, das dann die geeigneten Maßnahmen ergreifen kann, um den Krebs zu zerstören.

Wie macht das Cholesterin das? Die in dem wissenschaftlich-medizinischen Magazin Nature Immunology zu lesende Studie beschreibt es so, dass das Cholesterin kleine, cholesterinreiche Strukturen auf der Oberfläche der dendritischen Zellen aufbringt, sogenannte Lipid-Nanodomänen . Diese Strukturen senden ein spezifisches Signal an das Immunsystem, das damit Krebszellen erkennen, bekämpfen und vernichten kann. Ohne diese Lipid-Nanodomänen funktioniert die Erkennung und Beseitigung der kanzerösen Zellen nicht An sich ist die Verteufelung des Cholesterins eigentlich längst überholt. Cholesterin ist die Energiewährung des Körpers. Denn alle Körperzellen benötigen Cholesterin, um richtig funktionieren zu können. Dieses Cholesterin kann über die Nahrung aufgenommen werden oder der Körper kann es selbst produzieren. Eier enthalten viel Cholesterin, tragen aber viel weniger zum Cholesterinspeigel im Blut bei, als bisher angenommen. Die Forscher des Mount Sinai-Teams stellten fest, dass der oben beschriebene Kampf des Immunsystems gegen Krebszellen ohne ausreichend Cholesterin nicht nicht wirklich funktioniert: Das Wachstum der dendritischen Zellen stagniert und sie können das Immunsystem nicht wirksam alarmieren. Damit wird die Waffe des Körpers, Krebs zu erkennen und zu bekämpfen untauglich. Allerdings sind die dendritische Zellen kaum auf cholesterinhaltige Nahrung angewiesen. Sie holen sich das nötige Cholesterin sowohl aus Zellen in der Umgebung, sie recyceln tote oder sterbende Zellen. Und sie können auch selbst Cholesterin produzieren, um diese Strukturen aufzubauen, die für eine robuste Immunreaktion nötig sind: „Wir zeigen, dass die Mobilisierung von neu erworbenem und synthetisiertem Cholesterin, das dann transportiert und in Lipid-Nanodomänen auf der Plasmamembran organisiert wird, für die Reifung von cDC [dendritischen Zellen] unerlässlich ist“ … schreiben die Wissenschaftler. Zusammenfassend heißt das: Cholesterin baut diese Kommunikationsknotenpunkte und ermöglicht, dass dendritische Zellen richtig wachsen und eine Immunantwort auf Krebs, insbesondere Lungenkrebs, unterstützen können, stellten die Autoren fest. AXL – Bremse für das Cholesterin? Die Forscher machten darüber hinaus die Entdeckung, dass, wird der Cholesterinstoffwechsel in dendritischen Zellen manipuliert, die natürliche Immunabwehr des Körpers gegen Krebs geschwächt werden kann. Sie fanden ein Protein namens „AXL“, das schon länger im Zusammenhang mit der Immunregulation bekannt ist, als Schlüssel und Regulationsmittel des Cholesterinstoffwechsels in diesen Zellen zu agieren. Das wissenschaftliche Team fand heraus, wie AXL das macht: Es wirkt wie eine Bremse auf das Cholesterinsystem, die Bewegung des Cholesterins verlangsamt und das Wachstum dendritischer Zellen behindert. Kurz: AXL unterdrückt die Bewegung von Cholesterin und hemmt die Bildung von Lipid-Nanodomänen. AXL verlangsamt damit den Prozess, der dendritischen Zellen beim Wachstum und bei der effektiven Kommunikation mit dem Immunsystem hilft. Sobald AXL gehemmt wurde, reiften die dendritische Zellen schneller und lösten stärkere Immunreaktionen aus, darunter die Aktivierung krebsabtötender Immunzellen, die Erzeugung immunstärkender Signale und eine verbesserte Trefferquote im Erkennen von Tumoren für T-Zell-Angriffe. Die Studie sieht diese Entdeckung als neue Möglichkeiten für eine Krebsimmuntherapie, die das körpereigene Immunsystem zur Krebsbekämpfung nutzt. Die gezielte Unterdrückung von AXL könnte die Behandlung verbessern, indem die natürlichen Fähigkeiten des Immunsystems zur Krebsbekämpfung gestärkt werden. Cholesterin – Dein Freund und Helfer – aber in Maßen Die Studie konzentrierte sich in diesem Fall besonders auf die Rolle des Cholesterins in dendritischen Zellen. Doch die Aufrechterhaltung eines ausgeglichenen Cholesterinspiegels ist enorm wichtig für die allgemeine Immunfunktion. Gesunde, natürliche Ernährung (kein Fast Food, kein Convenience-Food und ein gesunder Lebensstil mit viel Bewegung am besten in frischer Luft) beeinflusst am wirksamsten die Abwehr von chronischen Krankheiten, Übergewicht, Herzprobleme, vorzeitige Alterung, Knochenschwund und neurologischen Erkrankungen, wie Alzheimer und Demenz. Hier sind einige von Experten empfohlene Tipps zur Aufrechterhaltung eines gesunden Cholesterinspiegels – und damit zur Unterstützung der Immunfunktion: Essen Sie gesunde Fette: Konzentrieren Sie sich auf Lebensmittel wie Olivenöl, Avocado, fetten Fisch (wie Lachs) und Nüsse, die gutes Cholesterin und Omega-3-Fettsäuren liefern.

Treiben Sie regelmäßig Sport: Körperliche Aktivität hilft bei der Regulierung des Cholesterinspiegels und unterstützt die Herz-Kreislauf-Gesundheit, die mit einem stärkeren Immunsystem verbunden ist.

Vermeiden Sie Transfette: Verarbeitete Snacks, Backwaren und frittierte Lebensmittel können den Spiegel des „schlechten“ Cholesterins in Ihrem Blut erhöhen und den Spiegel des „guten“ Cholesterins senken. Zwar ist diese Forschung noch nicht so ausgereift, um diese neuen Erkenntnisse in Krebsbehandlungen umzusetzen. Aber einfache, gesunde Lebensgewohnheiten sind der beste Weg zur Unterstützung der Immungesundheit.