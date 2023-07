NATO-Gipfel in Vilnius: Jetzt entscheidet sich, ob es zum Dritten Weltkrieg kommt! (+ Videos)

Niki Vogt auf Telegram folgen

von Niki Vogt

Man scheint sich richtig warmzulaufen auf einen heißen (Atom)Krieg in Europa

In den letzten Wochen hat unsere Bundesregierung ihre Nibelungentreue zum Bündnis und gegen Russland betont. Kanzler Scholz ließ sich beim Marinemanöver in der Ostsee medienwirksam filmen und fotografieren – und er nahm auch auf dem Sitz eines Kampfjets Platz beim Luftwaffen-Großmanöver Air Defender.

Verteidigungsminister Boris Pistorius kündigte an, 4.000 deutsche Bundeswehrsoldaten auf Dauer in Litauen zu stationieren. Welche Freude für den litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda. Dann übt noch eine deutsch-französische Brigade dafür im Ernstfall den NATO-Gipfel zu schützen. Ein tolles Theater, denn wenn Russland wirklich „böse“ wäre und wirklich wollte, könnte es eine, gute, alte, dicke „Zar“-Bombe (AN 602) oder Deckname „Wanja“ innerhalb so kurzer Frist auf Vilnius in seinen Vorhof Litauen werfen, so schnell kann niemand reagieren. Wie schön, dass man doch so sicher ist, dass das nicht passiert. Diese Wasserstoffbombe ist das bisher fürchterlichste Sprengding und 4.000 mal so stark, wie die „little Boy“, die die Amerikaner auf Japan warfen.

Mit was wir es zu tun bekommen KÖNNTEN!

Eine Wasserstoffbombe funktioniert durch Verschmelzung von Wasserstoffkernen. Das ist der Prozess, der auch in unserer Sonne ab läuft . Dabei wird eine noch viel größere Menge Energie instantan freigesetzt wird als bei der Atombombe mit Kernspaltung. Eine Kern fusion zu erzeugen ist um ein X-faches schwieriger, als eine Kernspaltung. Letztendlich wird bei der Wasserstoff-Bombe erst eine Sprengstoff-Detonation gezündet, die dann eine Kernspaltung in Gang setzt, die wiederum die Energie für eine Kernfusion liefert.

Als der Kreml damals in den 60er Jahren den „Zar“ im Polarmeer zündete, zersprangen in Europa Fensterscheiben. Das sind die historischen Aufnahmen:

Russland hat Raketen und Waffen, die der NATO absolut gefährlich werden und gerade in Westeuropa und zuerst Deutschland wäre ein heißer Krieg mit Russland der Untergang. im letzten Jahr hat Russland eine neue, nuklearwaffenfähige Rakete vom Typ „SARMAT RS-28“ getestet, eine ballistische Rakete mit einer Reichweite von angeblich 18.000 Kilometer, als fast um die halbe Welt. Da Russland sehr, sehr groß ist und oben praktisch fast über den gesamtem Riesenkontinent Eurasien geht, heißt das, dass man mit dieser Rakete JEDEN Ort auf der Welt treffen kann. Zehn bis fünfzehn Atomsprengköpfe mit 350 bis 750 Kilotonnen Sprengkraft gleichzeitig kann diese neue Langstreckenrakete SARMAT (Nato-Codename: SS-X-30 Satan 2) überall hin befördern. Damit wächst das Abschreckungspotenzial des Landes noch einmal erheblich. Schon im Herbst 2022 war Russlands Atomregiment mit ca. 40 bis 50 dieser neuen Waffe ausgerüstet.

Und so sieht das Ding ungefähr aus:

Wir sollten alle wissen, was da auf dem Spiel steht, wenn in Vilnius über einen Dritten Weltkrieg geredet wird.

Die US-Amerikaner haben aber auch solche wunderschönen, menschenfreundlichen Spielzeuge, wie beispielsweise die „US Trident II SLBM“, die vierzehn lenkbare Sprengköpfe mit 475 Kilotonnen Sprengkraft tragen. Und mittendrin sitzen wir doofen Deutschen und unser Bildungsbürgertum regt sich über die Benachteiligung der LGBTQ+ Community als das drängendste Problem auf.

Versucht man in Vilnius einen NATO-Beitritt durch die Hintertür?

Die Seite „Unser Mitteleuropa“ hat hierzu einmal analysiert, womit wir rechnen müssen: Die „Gegenoffensive“ der Ukraine ist gescheitert. Wenn die NATO ihre Niederlage nicht eingestehen will, muss sie weiter eskalieren. Zwar wird jetzt über den Einsatz von Streumunition palavert. Diese kann aber mit Sicherheit das Blatt nicht mehr zu Gunsten der Ukraine wenden. Es bleibt eigentlich nur noch ein Beitritt der Ukraine im Schnellverfahren zur NATO. Zwar hat das Stoltenberg bisher abgelehnt, aber wer weiß, vielleicht gibt es eine „Überraschung“ am NATO-Gipfel in Vilnius am Dienstag. Unter Umständen wird jedoch diese Rechnung ohne Berücksichtigung der Widerstände anderer NATO-Mitgliedsstaaten, wie beispielsweise Ungarn gemacht. Die westlichen Medien bereiten das Feld dafür jetzt schon vor, beispielsweise an eine noch engere Zusammenarbeit mit der NATO über die Hintertür. Dazu gehört beispielsweise, dass man die neutralen Länder Schweiz und Österreich überfallsartig in das Sky-Shield-Projekt hineinzieht. Diskutiert wurde dies in Österreich so gut wie gar nicht. Auch das Parlament wurde dazu nicht befragt. Ganz offensichtlich widerspricht dieses Projekt dem Neutralitätsprinzip. NATO-Raketen sollen auf Österreichs Boden installiert werden und die Befehlsgewalt obliegt schon aus rein praktischen Gründen der NATO, obwohl man das derzeit noch abstreitet. Ein weiteres Indiz dafür, dass der NATO-Beitritt der Ukraine am Dienstag in Vilnius, zwar nicht offiziell, aber durch die Hintertür „gelingen“ könnte ist, dass der französische Staatspräsident Macron sich plötzlich für den NATO-Beitritt der Ukraine ausspricht. Dito der türkische Präsident Recep Tayyp Erdoğan!

Ukraine erneuert Nato-Beitritts-Forderung Dazu passt auch eine Stellungnahme auf MDR.DE: „Die Ukraine dringt kurz vor dem Nato-Gipfel auf eine Zusage für eine Bündnismitgliedschaft. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, sagte, sein Land erwarte auf dem Gipfel in Litauen eine klare und deutliche Einladung und Wegweisung zum Nato-Beitritt. Es dürfe keine Zweideutigkeit mehr geben, auch wenn der Beitritt nicht von heute auf morgen passieren werde. Am Dienstag und Mittwoch kommen die Staats- und Regierungschefs der 31 Nato-Staaten im litauischen Vilnius zusammen. Der Krieg in der Ukraine ist das beherrschende Thema des Gipfels.“ Man hat den Eindruck, dass Regierungen, die auf besonders wackeligen Beinen stehen, für jede Eskalation in diesem Konflikt zu haben sind. Die Gründe dafür könnten sein, dass sie dann trotz aller internen Probleme eine bessere Presse haben, oder dass ein Krieg die willkommene Ablenkung von den inneren Problemen wäre. In Frankreich toben bürgerkriegsartige Unruhen und in Österreich werkt eine Regierung, die zweifellos die unpopulärste in der Geschichte der Republik ist und bei den Wahlen in einem Jahr gnadenlos abgestraft wird. Zwar hätte ein NATO-Beitritt der Ukraine unmittelbarer wenig Einfluss auf den Kriegsverlauf. Die NATO hat momentan kaum noch Waffen für die Verschrottung in der Ukraine und auch nicht mehr Munition. Soldaten hat sie auch nur wenige für den ukrainischen Fleischwolf. Lediglich das ukrainische Durchhaltevermögen würde durch die Aussicht auf direkte NATO-Unterstützung gestärkt werden. Die NATO-Länder befänden sich dann in einem „stillen Krieg“ mit Russland, sowie sich dereinst England und Frankreich vom 3. September 1939 bis Mai 1940 in einem „stillen Krieg“ mit Deutschland befunden hatten. Der psychologische Vorteil dieser Situation wäre, dass sich die Bevölkerung der westlichen Länder an den Kriegszustand mit Russland gewöhnen würde und der Anfang dieses Zustands gar nicht so schlimm wäre. Außenministerin Bärbock jubelte ja schon einmal: „wir sind im Krieg mit Russland“!

Allerdings könnte so ein „stiller Krieg“ sehr schnell in einen echten Krieg übergehen. Dann gäbe es aber keinen Weg zurück mehr. Die Katastrophe würde unkontrollierbar ihren Verlauf nehmen, mit allen Konsequenzen, bis hin zum Atomwaffeneinsatz (siehe oben).

Die westlichen Eliten stehen mit dem Rücken an der Wand

Man darf nicht vergessen, dass die westlichen Eliten mit dem Rücken zur Wand stehen. Das ökonomische Gleichgewicht auf diesem Planeten verschiebt sich unaufhaltsam mehr und mehr in Richtung der BRICS-Staaten. Für den kollektiven Westen gibt es nur noch eine Möglichkeit seinen wahnwitzigen Vorherrschaftsanspruch auf unseren Planeten aufrecht zu halten: Sieg im Krieg gegen Russland! Aber auch Russland steht mit dem Rücken zur Wand: Eine Niederlage in der Ukraine könnte den Zerfall Russlands bedeuten, was allerdings für China wieder unakzeptabel wäre. Bei einer drohenden Niederlage Russlands müsste China Russland in irgend einer Form unterstützen. Diese Unterstützung könnte direkt militärisch sein, oder aber dadurch, dass es einen Atomwaffeneinsatz Russlands billigt. China ist die „Wild Card“ in einem Krieg China kann und will nicht zusehen, wenn Russland unterliegt, denn dann säße wieder eine US-Marionettenregierung in Moskau, die das Land bis auf die Knochen aussaugt, um den eigenen Niedergang noch weiter hinauszuschieben. Für China heißt es, dass sowohl an seiner Ostflanke, am Pazifik der Feind USA direkt vor der Haustür steht, als auch im Westen an der chinesisch-russischen Grenze. China wäre dann entweder gezwungen, seine Weltmachtstellung aufzugeben oder einen (Atom)Krieg im eigenen Land zu riskieren. Wie sich die BRICS-Länder dann positionieren, würde sich zeigen. Dazu kann man nur spekulieren. Für West und Mitteleuropa wäre es in jedem Fall eine ungeheure Katastrophe. Interessanterweise würde das absolut in die Vorhersage des Sehers Alois Irlmaier passen, der bisher in allen Punkten 100 Prozent Treffer hat. ________________________________________________________________________ „Ich seh’s ganz deutlich!“ –

