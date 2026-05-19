Paranormale Chirurgie: Bandscheibenvorfall, Kniegelenkarthrose, Schlaganfall, Augenprobleme – vor und nach der Behandlung

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So kurz, wie dieses kleine Video ist, so überzeugend ist es auch.

Klaus war schon vorgesehen für schwerere Operationen. Die Schulmediziner sahen nur eine Möglichkeit für ihn: Links und rechts je ein künstliches Knie. Klaus suchte nach Möglichkeiten, seine äußerst schmerzhafte, beidseitige, schwere Kniearthrose (Grad 4 mit Knorpelschaden, es mahlte Knochen auf Knochen) auf eine andere Weise zu heilen. Er begab sich in die Therapie von Prof. Dr. Tatjana Lackmann und tatsächlich erstaunlicherweise hatte er danach keine Probleme mehr mit den Knien. Norbert Brakenwagen von „TimeToDo“ machte sich zu ihm auf um nachzufragen, welche Erfahrungen er mit der Behandlungsmethode von Prof. Dr. Tatjana Lackmann gemacht habe.

Hier ist sein kurzer, begeisterter Bericht:

Und auch Gerhardt, der einen Schlaganfall erlitten hatte, suchte Hilfe zur Selbstheilung bei Tatjana Lackmann. Der Schlaganfall raubte ihm das Sprechvermögen und seine Sehkraft war nur noch sehr schwach und er konnte nicht mehr laufen. Nach zehn Behandlungen fragt ihn Norbert Brakenwagen, was sich denn durch die Hilfe von Tatjana Lackmann verbessert habe:

Nun liest er vor der Kamera einen kleingedruckten Text, obwohl er nach dem Schlaganfall nicht einmal sehr große Schriften lesen, geschweige denn laut vorlesen konnte, weil er nicht sprechen konnte. Nun konnte er, nach der Behandlung von Tatjana Lackmann zu diesem kurzen Interview laufen und einen sehr kleingedruckten Text fehlerfrei vorlesen.

Er ist glücklich, dass Prof. Dr. Lackmann dieses kleine Wunder vollbracht hat.

Wenn Du Tatjana Lackmann kontaktieren möchtest:

Institut Lackmann

E-Mail: info@parchitala.ch

Im Buchenpark 2, 8304 Wallisellen, Schweiz

Mobil +41 (0) 77 46 01 448 | https://parchitala.ch/