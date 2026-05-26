Mit DAO Yoga ohne Entzugserscheinungen Süchte loswerden

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Ob Alkohol, Nikotin, Medikamente, Spielsucht oder andere schädliche Angewohnheiten, die man nicht lassen kann: Die Betroffenen sind damit ja nicht glücklich. Sie wissen genau, dass sie sich damit schädigen, aber sie schaffen es nicht, davon wegzukommen. Viele hassen sich selbst dafür und quälen sich oder machen teure Entzugskuren. Doch fast alle fallen irgendwann zurück in die Sucht, so sehr sie sich selbst dafür verachten. Die Entzugserscheinungen sind eben eine Qual, die sofort aufhört, sobald man die verhasste, aber „wunderbare“ Droge wieder nimmt.

Nikolai Lackmann hat von seiner Mutter, Prof. Dr. Tatjana Lackmann viel gelernt und eine Methode daraus entwickelt, so eine verhängnisvolle Spirale des Drogenkonsums, quälende Entzüge, und den Rückfall in die Sucht und wieder die Selbstverachtung beenden kann.

Die Technik heißt „DAO-Yoga“. Es ist das älteste Yoga und kommt ursprünglich aus Tibet. Dort behandeln sich Mönche selbst nicht mit Kräutern und Tinkturen sondern rein Energetisch mit DAO Yoga. DAO Yoga ist kein Bewegungsyoga sondern rein energetische, spirituelle Arbeit. DAO Yoga wirkt auf allen Ebenen des Menschen, seelisch, psychisch und körperlich. DAO Yoga kann jeder erlernen, wichtig ist die Regelmäßigkeit.

Wer sich richtig wohl und gesund fühlen möchte, muss darauf achten, dass er sich ganzheitlich im Reinen hält. Körper, Seele und Geist spielen alle eine gleichgroße Rolle und sollten im harmonischen Gleichgewicht zueinander stehen. Dabei setzen wir bei Kunst des Lebens auf den Einsatz der Natur: Mit DAO YOGA und verschiedenen Methoden können wir Ihnen helfen, eine Balance aufzubauen ,Ihre Gesundheit zu stärken und alle Blockaden zu löschen. Und das immer, wenn Sie Hilfe benötigen.

„Selbstheilung ist die natürlichste Form der Behandlung. Mit der richtigen Anleitung schafft es der Mensch diese Form zu erlernen“.

Wenn Du ein Problem hast, dann wende Dich an:

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Kunst des Lebens

Lackmann Nikolai

CH-8280 Kreuzlingen

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Praxis Wallisellen

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Im Buchenpark 2

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