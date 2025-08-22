Wissenschaft: Der Tod der Sterblichkeit

Niki Vogt auf Telegram folgen

von Niki Vogt

Alt werden will jeder. Alt sein aber eigentlich niemand, geht das Altern doch mit nachlassen der Kraft, Beschwerlichkeiten, Krankheiten, körperlichem Zerfall und oft auch geistigem Nachlassen einher. Könnte es einen Weg geben, alt zu werden, deutlich älter als bisher? Und dabei noch sehr, sehr lange fit und kräftig zu bleiben? Es gibt kistenweise Nahrungsergänzungsmittel, die durchaus auch ihre Effekte haben und uns erstaunlich lange gesund und leistungsfähig erhalten, vielleicht auch ein paar zusätzliche, gute Jahre schenken.

Aber das sind nur ein paar mehr Jahre und nicht wirklich ein Game-Changer, nicht wahr? Nun, das finden auch einige Wissenschaftler. Es gibt ja Pflanzen und Tiere, die offensichtlich ganz enorm lange und gute Lebensspannen haben. Die riesigen Sequoien in Nordamerika zum Beispiel. Davon waren einige schon staatliche Baumriesen, als Jesus in den Windeln lag. Und sie zeigen auch heute keine Ermüdungserscheinungen. Papageien werden zum Beispiel sehr alt. Hundert Jahre sind kein Problem. Hummer werden locker 140 Jahre alt und der Grönlandwal bringt es sogar auf 200 Jahre. Bekannt sind die Schildkröten für ihr hohes Alter. 250 Jahre schaffen sie!

Was die wenigsten wissen: Es geht noch viel mehr.

Das Wirbeltier, das am ältesten wird, ist der Grönlandhai, er erreicht mindestens 400 Jahre. Er wird sogar erst mit 200 Jahren geschlechtsreif. Eine Islandmuschel erreicht über 500 Jahre, Riesenschwämme in der Antarktis werden sogar bis zu 10.000 Jahre alt. Aber die sitzen im Dunkeln und in der Kälte und haben einen extrem langsamen Stoffwechsel. Das wäre kein schönes Leben, schon gar nicht 10.000 Jahre lang dunkel, kalt und nichts los. (Quelle)

Die absolute Siegerin ist aber eine eine winzige Qualle (Turritopsis dohrnii) von wenigen Millimetern Größe. Sie verfügt über spezielle Regenerationszellen und wenn ihr kein Unglück passiert, ist sie quasi unsterblich.

Solche Lebewesen sind geradezu eine Fundgrube für die Forscher. Was unterscheidet ihre Körper von anderen? Was können ihre Zellen, was andere nicht können? Über welche Reparaturmechanismen verfügen sie?

Dr. Marco Ruggiero ist Doktor der Medizin und Molekularbiologe von Weltrang. Ich hatte die Ehre, dieses Video (Siehe unten) zu übersetzen.

Seit über 30 Jahren konzentriert sich Dr. Ruggiero auf Faktoren, die Krankheit und Verfall im menschlichen Körper verursachen und darauf, wie man sie auf natürliche Weise „in den Griff“ bekommen kann.

Er hatte den Lehrstuhl für molekulare Biologie an der Universität von Florenz inne und veröffentlichte über 200 Beiträge in vielen der führenden medizinischen und wissenschaftlichen Journale.

Die Entdeckung bahnbrechender Behandlungen bei fortgeschrittenem Krebs, Lyme-Borreliose, Autismus, Alzheimer und vielen neuro-degenerativen Erkrankungen ist sein Verdienst.

Kürzlich kontaktierte er „Humanitad“ wegen seines gerade erfolgten wissenschaftlichen Durchbruchs. Eine Entdeckung von epochaler Wichtigkeit.

Sacha Stone reiste nach Sedona in Arizona, um Dr. Ruggiero und seinen Partner, Dr. Pacini zu treffen. Was das Team von ihm erfuhr, änderte seine Wahrnehmung der Realität von Grund auf.

Dr. Ruggiero hat den Weg für eine nicht-synthetische, mikrobielle Formel bereitet, die der heilige Gral der medizinischen Wissenschaft sein könnte, eine Art Quelle der ewigen Jugend.

Dr. Marco Ruggiero, der Autor des Buches „Dein Drittes Gehirn“ erläutert in diesem Film, welche Rolle das menschliche Mikrobiom für Gesundheit und Altern – und Jungerhaltung des menschlichen Körpers und Geistes spielt. Die Mikroorganismen, von denen jeder Mensch ca. 1 – 2 Kilogramm in seinem Körper beherbergt, sind wie die Arbeiter in einer großen Fabrik. Ohne sie stünden alle Räder still. Und wer gute Arbeiter hat, die die Maschinen und Geräte pflegen und in Ordnung halten sowie die Arbeiten und Abläufe gekonnt und sorgsam ausführen, der wird lange Freude an seiner Fabrik haben und gute Ergebnisse.

Ein ungemein spannender Film, der vollkommen neue Einblicke in unseren Körper ermöglicht und auch, welche Möglichkeiten buchstäblich noch in uns stecken.

Film mit deutschen Untertiteln

Übersetzung: Niki Vogt