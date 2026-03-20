Ein echter Erfahrungsbericht: Plötzlich Blasenkrebs! Was nun?

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Tatjana Lackmann ist eine Ärztin, die ihren ganz eigenen Weg gesucht und gefunden hat. Sie praktizierte in jungen Jahren in Russland und wurde gleich mehrmals wegen ihres persönlichen Einsatzes für die Patienten und Ihre Behandlungsweise dort mit Preisen gekrönt.

Aber es war ihr nicht genug, die üblichen Methoden aus dem Lehrbuch anzuwenden. Sie interessierte sich sehr für das ganz alten medizinische Wissen der Tibeter. Sie wusste, dass dies ganz andere Heilmethoden und ein ganz anderes Herangehen an Gesundheitsprobleme gewesen war. Und vor allem: Der kranke Mensch hatte nach diesen Lehren die Krankheit nicht einfach grundlos und zufällig bekommen. Diese Heiler damals behandelten nicht „die Krankheit“, sondern führten den Hilfesuchenden sozusagen wieder zu sich selbst zurück. Nicht der Arzt „behandelt die Krankheit“, sondern der Arzt zeigte dem Kranken, wie ER sich selbst wieder in seine eigentliche, gesunde Verfassung bringen kann.

Tatjana Lackmann vertiefte sich also in die alten, tibetischen, chinesischen Methoden, lernte, Sanskrit zu lesen und stöberte in den zugänglichen, alten Schriftrollen, wie sie in der Palmblatt-Bibliozhek zu finden sind. So kam sie dem Geist der altindischen Veden sehr nahe und fand einen Weg zum Ziel „Selbstheilung“, der ganz individuell auf die betreffende Person zugeschnitten ist. Dabei bündelt sie uraltes Wissen und Heilpraktiken mit neuesten, medizinischen Methoden und Erkenntnissen zu einer hochwirksamen Therapie.

sie sagt aus diesen Lehren und eigener Erfahrung:

„Der Mensch bekommt die Krankheiten selbst

und der Mensch heilt sich selbst.“

(Tatjana Lackmann)

Einer dieser Menschen ist Martina. Sie erzählt, wie sie „von Null auf Hundert“ mit der Diagnose konfrontiert wurde, dass sie einen Blasenkrebs Stufe vier hatte. Aber auch, wie sie selbst den Kampf um ihr Leben aufgenommen hat und gewonnen. Ein kurzer Zusammenschnitt einer Sendung mit Norbert Brakenwagen und Dr. Tatjana Lackmann bei TimeToDo in der Schweiz. Es zeigt, wie ein Mensch, der entschlossen ist, sich der Herausforderung zu stellen, auch gewinnen kann. Es gibt immer einen Weg, und wenn es ein ganz neuer Weg sein muss.

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Interessant ist, dass Tatjana sich wissenschaftlich mit den neuesten Erkenntnissen auseinandersetzt. Wer das, was sie sagt, überprüfen will, muss sich mit der neuen Physik beschäftigen, die nicht leicht zu verstehen ist. Es geht dabei um Teilchen – wie z.B. auch die berühmten „Quanten“ und andere Teilchen. Da gibt es welche, die fliegen einfach durch den Erdball hindurch … und dann gibt es die „dunkle Materie“, ohne die wahrscheinlich die Galaxien auseinanderfliegen würden. Aber bei allen diesen Phänomenen stellt sich die Frage, welche Information steckt darin? welchen Einfluss haben diese Phänomene auf uns?

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Wenn Du mehr wissen willst, wende Dich gern an Tatjana Lackmann:

E-Mail: info@parchitala.ch

Webseite: https://parchitala.ch/

Kontakt: https://parchitala.ch/kontakt